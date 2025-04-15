Таинственный объект за Плутоном: к чему готовятся астрофизики

2:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Наша Солнечная система, как бы хорошо мы её ни изучали, всё ещё хранит немало загадок. Одна из них — возможное существование таинственной девятой планеты, спрятанной далеко за орбитой Плутона.

Фото: Wikimedia Commons by Tomruen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Девятая планета (художественная реконструкция)

Что удалось выяснить ученым

Астрофизики из Калифорнийского технологического института и Смитсоновской обсерватории продвинулись в поисках загадочной планеты. Они уже исследовали 78% области, где она может находиться. Это значит, что круг поисков сузился до минимума — осталась лишь пятая часть предполагаемого пространства.

Для работы они использовали мощную систему телескопов Pan-STARRS, которая позволяет создавать панорамный обзор неба и отслеживать малейшие движения объектов. Именно благодаря этим данным удалось исключить большую часть предполагаемой территории.

Какой она может быть

Согласно новому анализу, девятая планета может находиться примерно в 500 астрономических единицах от Солнца. Масса небесного тела, по оценкам учёных, может составлять 6,6 земной. Это делает её уникальной: она была бы пятой по величине в Солнечной системе, находясь между Землёй и Ураном по массе — класса планет, которого у нас ещё нет.

Когда мы узнаем правду

Ответ может прийти уже в ближайшие год или два. Всё внимание астрономического сообщества сосредоточено на проекте Legacy Survey of Space and Time (LSST). Он будет проводиться обсерваторией Rubin в Чили — её как раз достраивают. После запуска она будет ежедневно генерировать до 20 терабайт данных — масштаб, способный изменить всё.

Почему планету ищут с таким упорством

Загадочные аномалии в орбитах дальних объектов, их неестественные наклоны и даже движение в обратную сторону — всё это может быть вызвано гравитацией неоткрытого небесного тела. И если оно действительно существует, это станет не просто находкой десятилетия — это изменит наш взгляд на устройство Солнечной системы.

Уточнения

Плане́та (др.-греч. πλανήτης, альтернати́вная фо́рма др.-греч. πλάνης - "странник") — небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков, достаточно массивное, чтобы стать округлым под действием собственной гравитации, но недостаточно массивное для начала термоядерной реакции, и сумевшее очистить окрестности своей орбиты от планетезималей[a].

