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Не звезда, а пожиратель галактик — что скрывал ярчайший объект в космосе

2:43
Наука

В глубинах космоса скрывался монстр, чьё существование долгое время ускользало от наших глаз. Он настолько яркий, что светит в 500 триллионов раз сильнее Солнца. А питается он не чем-то там, а… целыми звёздами.

Квазар
Фото: ESO by M. Kornmesser, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Квазар

Астрономы обнаружили самый яркий объект во Вселенной — квазар J0529-4351. Его сверхмассивная чёрная дыра установила рекорд по прожорливости, поглощая массу в размере одного Солнца каждый день.

Что такое квазар — и почему он так ярко светится

Квазары — это активные ядра галактик. В центре каждого из них — чёрная дыра, затягивающая в себя материю. Когда вещество закручивается по спирали и падает внутрь, оно формирует аккреционный диск, который испускает колоссальное количество энергии.

"Это самая голодная чёрная дыра, которую мы когда-либо видели", — заявил астроном Кристиан Вольф.

Свет из прошлого и его шокирующая мощность

Свет от J0529-4351 добирался до нас 12 миллиардов лет. Всё это время он шёл сквозь пространство, чтобы мы наконец увидели нечто совершенно невероятное.

Аккреционный диск вокруг чёрной дыры имеет диаметр в 7 световых лет. Материя сталкивается, нагревается до 10 000 °C и выпускает столько энергии, что создаётся невообразимая буря:

"Это похоже на гигантский очаг магнитной бури с температурой 10 000 °C, молниями повсюду и ветрами, дующими с такой скоростью, что они облетели бы Землю за секунду", — рассказал Вольф.

Почему его так долго не могли найти

Хотя квазары — не редкость, их обнаружено уже около миллиона, именно этот долго оставался незамеченным. Причина? Он был слишком ярким.

Алгоритмы, основанные на машинном обучении, приняли J0529-4351 за звезду вблизи Земли. Его свечение сбило с толку программы — и он прятался у всех на виду.

Что нам это даст

Масса чёрной дыры в этом квазаре уже составляет 17 миллиардов солнечных масс, и она продолжает стремительно расти. Мы до сих пор не знаем, как такие чудовища образуются.

Открытие J0529-4351 может стать ключом к разгадке тайн ранней Вселенной: откуда берутся сверхмассивные чёрные дыры и как они эволюционируют?

Уточнения

Гала́ктика (др.-греч. γᾰλαξίας "Млечный Путь" от др.-греч. γάλα, γάλακτος "молоко") — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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