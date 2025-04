Осьминог из Оклахомы взорвал интернет! Но почему эта милая история заставляет задуматься

1:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Жил-был мальчик по имени Кал, безумно увлеченный осьминогами. Он жил в штате Оклахома (США) — далеко от моря, но это не мешало ему мечтать.

Фото: commons.wikimedia.org by Pseudopanax, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Осьминог

Однажды на пороге их дома появилась посылка: внутри — настоящий маленький осьминог с яркими синими пятнышками на голове. Кал назвал его Терренс.

Правда, вскоре выяснилось, что Терренс — самка. Более того, беременная. Один осьминог превратился в 51, а восемь щупалец — в 408. Отец Кала, доктор Кэмерон Клиффорд, дни и ночи напролет ухаживал за морскими малышами, чтобы сохранить им жизнь.

Весной прошлого года доктор Клиффорд начал выкладывать историю своей семьи в соцсети — и она буквально взорвала интернет. Видео собрали миллионы просмотров, за ними последовали звонки от журналистов. В какой-то момент казалось, что про осьминожью сагу говорит весь мир: NPR, USA Today, Associated Press, Daily Mail, Good Morning America, Washington Post — и даже The New York Times.

А потом — тишина. СМИ и публика переключились на что-то другое.

Спустя год после того, как "отряд головоногих" прославился на весь интернет, история, начавшаяся как современная сказка, всё больше напоминает предостережение — о силе соцсетей, мимолетности славы и трудностях, с которыми сталкиваются те, кто решается жить рядом с существами, созданными для совершенно иного мира, передает nytimes.

Уточнения

Интерне́т — коммуникационная сеть и всемирная система объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи информации.