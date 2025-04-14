Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Легкий ужин за 15 минут: креветки из аэрогриля с ароматом лимона и укропа — готовьте на бегу
Рассольник по-новому: густой, с рисом и томатной пастой
Стены раздвинутся на 20%: простой трюк с плиткой сделает вашу кухню просторной
Где микрозаймы не в цене? Названы регионы с наименьшей популярностью МФО
Не Реал и не Барса: капитан ЦСКА Акинфеев назвал единственную причину остаться в России
Самый тяжёлый паук в мире: кого боятся даже в джунглях
Вдвое дешевле, вдвое злее: квадроциклы, которые западным не по зубам
Анна Хилькевич рассказала, что выдаёт нафталинового миллениала
Вы не поверите, что волосы могут быть такими: лучшие домашние маски для шикарных локонов

Осьминог из Оклахомы взорвал интернет! Но почему эта милая история заставляет задуматься

1:37
Наука

Жил-был мальчик по имени Кал, безумно увлеченный осьминогами. Он жил в штате Оклахома (США) — далеко от моря, но это не мешало ему мечтать.

Осьминог
Фото: commons.wikimedia.org by Pseudopanax, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Осьминог

Однажды на пороге их дома появилась посылка: внутри — настоящий маленький осьминог с яркими синими пятнышками на голове. Кал назвал его Терренс.

Правда, вскоре выяснилось, что Терренс — самка. Более того, беременная. Один осьминог превратился в 51, а восемь щупалец — в 408. Отец Кала, доктор Кэмерон Клиффорд, дни и ночи напролет ухаживал за морскими малышами, чтобы сохранить им жизнь.

Весной прошлого года доктор Клиффорд начал выкладывать историю своей семьи в соцсети — и она буквально взорвала интернет. Видео собрали миллионы просмотров, за ними последовали звонки от журналистов. В какой-то момент казалось, что про осьминожью сагу говорит весь мир: NPR, USA Today, Associated Press, Daily Mail, Good Morning America, Washington Post — и даже The New York Times.

А потом — тишина. СМИ и публика переключились на что-то другое.

Спустя год после того, как "отряд головоногих" прославился на весь интернет, история, начавшаяся как современная сказка, всё больше напоминает предостережение — о силе соцсетей, мимолетности славы и трудностях, с которыми сталкиваются те, кто решается жить рядом с существами, созданными для совершенно иного мира, передает nytimes.

Уточнения

Интерне́т — коммуникационная сеть и всемирная система объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи информации.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Словесная дуэль звёзд: Лазарев едко подколол Чумакова на съёмках популярного шоу
Российский шоу-бизнес
Словесная дуэль звёзд: Лазарев едко подколол Чумакова на съёмках популярного шоу Аудио 
Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры
Российский шоу-бизнес
Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры Аудио 
Сеешь кучками — собираешь пучками: неожиданный трюк для вкусного укропа
Садоводство, цветоводство
Сеешь кучками — собираешь пучками: неожиданный трюк для вкусного укропа Аудио 
Популярное
Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры

Певец Шаман удивил признанием об отсутствии собственной недвижимости. Из-за плотных гастролей артист живет в отелях и временном жилье, считая своим домом всю Россию.

Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры
Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика
Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика
Каша на воде и 1 фрукт: Алексей Ягудин рассказал о диете, которая сделала его чемпионом
Садальский рассказал, какой подарок Андрей Малахов сделал родному городу Апатиты
Кухня СССР. Оливье без колбасы — миф или трагедия? Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Древний секрет океана: в миг, привычная нам вода может превратиться в нечто другое
Ездят, не ломаются, стоят разумно: эти машины не подводят даже после 200 тысяч км
Почему американская фура — это квартира на колёсах, а европейская — спальник для йети
Почему американская фура — это квартира на колёсах, а европейская — спальник для йети
Последние материалы
Вы не поверите, что волосы могут быть такими: лучшие домашние маски для шикарных локонов
Осьминог из Оклахомы взорвал интернет! Но почему эта милая история заставляет задуматься
Верните вкус из детства: ватрушки по классическому рецепту
Русская змея, которой нужен пиар: спасает природу, а получает страх и пинки
Одна булавка и соломинка творят пасхальное чудо: рассказываем, как выдуть яйцо без единой трещинки
Не дробите стену зеркалами: вот одно правило, которое мгновенно добавит простора
Не просто цифры на синем фоне: как знаки с обозначением радио предупреждают об опасности
Что делать с розами, которые не накрывали на зиму: советы по спасению растения
Удивительный греческий уголок, где не боятся старости — они просто живут
Не дайте мышцам голодать: что съесть в течение часа после тренировки для максимального эффекта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.