40% признались в этом! Почему ваши друзья — главные учителя вашего ребёнка

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Наука

Для многих взрослых родительство становится всепоглощающим процессом.

Компания отдыхает на природе
Фото: flickr.com by Evil Erin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Компания отдыхает на природе

Семейные обязанности забирают все внимание, и даже самые крепкие и проверенные временем дружеские связи порой уходят на второй план.

Парадоксально, но именно эти взаимоотношения, отодвинутые на задний план, играют ключевую роль в воспитании психологически устойчивых детей.

"Устойчивость ребенка зиждется на устойчивости взрослых в его жизни. А устойчивость взрослого — на глубине и поддержке его отношений", — отметила журналистка Дженнифер Брехени Уоллес в своем выступлении на конференции TED.

Дети учатся стойкости, наблюдая, как мы поддерживаем друзей и, в свою очередь, позволяем поддерживать себя. Это учит их, что просить помощи — нормально и даже необходимо.

Совет Уоллес особенно актуален на фоне тревожной статистики: многие взрослые чувствуют недостаток близкой дружбы.

Согласно исследованию Pew Research Center (2023), менее трети людей в возрасте от 30 до 49 лет имеют пять или более близких друзей. А по данным опроса Мичиганского университета, более трети американцев старше 50 чувствуют себя одинокими.

При этом, как показывает исследование журнала PLOS ONE, 40% взрослых отмечают, что их отношения с друзьями не такие глубокие, как им бы хотелось.

Журналистка Ольга Хазан поделилась похожими опасениями, когда размышляла о материнстве. Будучи интровертом, она часто предпочитала оставаться дома, вместо того чтобы поддерживать контакты.

"Родительство — это постоянное состояние включенности. Ты не можешь выключиться. Даже если ты просто рядом с ребенком, ты уже вовлечен", — отметила Хазан.

Чтобы подготовиться к роли родителя, Хазан решила поработать над своей экстраверсией. Ее самым действенным шагом стало участие в регулярных активностях с одними и теми же людьми — например, курсах импровизации и парусного спорта.

"Когда другие на тебя рассчитывают, отказаться сложнее. Это помогает держаться на плаву — и в прямом, и в переносном смысле", — отметила журналистка.

Именно благодаря общению с людьми она почувствовала, что качество ее жизни стало лучше.

Заставляя себя выходить в люди, она со временем стала менее раздражительной и более терпимой в быту. А честные разговоры с другими родителями помогли почувствовать себя менее одинокой, передает CNBC.

Уточнения

Интроверсия — это инертная нервная система, когда скорость переключения нейронов нервной системы с процесса возбуждения на торможение происходит медленно. Как следствие, интроверты фокусируют внимание на взаимосвязях между объектами, а также на своём отношении к объектам. Поэтому они избегают новых впечатлений, знакомств, стремятся сливаться с обществом, сохранять отношения с привычным кругом людей.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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