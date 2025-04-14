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Время снять маски! Почему фраза Всё хорошо вредит вашему будущему — мнение экспертов

Наука

Мы живем в странное время. Акции падают, экономисты всё чаще упоминают слово "рецессия", а многие из нас переживают за свою работу, пенсионные накопления и будущее. Стресс ощущается повсюду, и всё труднее сохранять спокойствие.

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Фото: commons.wikimedia.org by HSGTalents, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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И что же мы делаем? Вместо того чтобы быть честными, мы надеваем маски. Мы отвечаем "Всё хорошо!" на автомате, даже если внутри всё бурлит.

Это происходит и на работе, и дома, и среди друзей. Мы боимся показаться уязвимыми. Но десятилетия исследований говорят: эта привычка вредит и нашему психическому здоровью, и отношениям, и даже продуктивности. Пора что-то менять.

Вот несколько простых, но честных способов ответить на привычное "Как ты?": "Хм… спасибо, что спросил(а). Знаешь, сейчас я чувствую…" Это поможет замедлиться и не выпалить на автомате "нормально". Подумайте вслух — это уже честнее, чем маска.

Можно также сказать:

1. "Сложный вопрос…"
2. "Даже не знаю, с чего начать".
3. "Чувствую себя как в каком-то фильме ужасов, только кнопки "выкл" не существует".

Юмор — отличный способ говорить о тяжёлом, не отпугивая собеседника.

Используйте метафоры, сравнения, цитаты:

1. "Кажется, мне нужна перезагрузка".
2. "Хьюстон, у нас проблемы".
3. "Можно я буду честен(на)? Мне сейчас непросто".

Такой заход показывает: вы собираетесь выйти за рамки обычной болтовни. Когда мы открыты, мы даем другим разрешение быть такими же. Так рождается поддержка, сопереживание и ощущение, что ты не один в этой буре.

Мир нуждается в чуть большей честности. Начать можно с себя, передает CNBC.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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