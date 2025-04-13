Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваш белый потолок старит интерьер: раскрываем тайну, почему десятилетиями нам лгали о его преимуществах
Передозировка в баночке: как гипервитаминоз угрожает даже тем, кто просто заботится о себе
Дорогая и неудобная: почему Волга заставляла советских граждан платить дважды
Вы удивитесь, узнав, что сначала нужно наносить не праймер, а другой продукт, чтобы макияж держался весь день
Этот лимонный бисквит с кремом сведет вас с ума: всего один шаг к идеальной нежности
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
Минус 15 и убытки миллионами: как апрельские заморозки потрясли сельское хозяйство Турции
Это запомнится! Пятёрка удивительных культурных секретов, о которых вам не расскажут гиды
Мох в теплице? Узнайте, как с ним бороться легко и эффективно

Трагедия Титаника: какие шокирующие детали раскрыли исследователи

3:11
Наука

Новый документальный фильм раскрывает удивительные результаты масштабного проекта по созданию 3D-модели печально известного океанского лайнера RMS Titanic, затонувшего 113 лет назад.

Титаник
Фото: uwants.com by wikimedia, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Титаник

Фильм под названием "Титаник: Цифровое воскрешение" рассказывает о том, как компания Magellan, специализирующаяся на глубинной картографии, создала самую точную цифровую копию лайнера — полномасштабный 3D-близнец "1 к 1", детализированный до каждой заклепки, как говорится в заявлении National Geographic, опубликованном во вторник.

Цель проекта — сохранить обломки "Титаника" в цифровом виде в том состоянии, в котором они находились в 2022 году.

Когда 10 апреля 1912 года "Титаник" отправился в своё первое плавание, он был крупнейшим пассажирским судном в мире и считался непотопляемым. Но уже через четыре дня, 14 апреля в 23:40, лайнер столкнулся с айсбергом в водах Северной Атлантики. Менее чем за три часа судно ушло под воду.

На борту находилось около 2220 человек, но спасательных шлюпок хватило далеко не на всех. В результате трагедии погибло более 1500 человек — "Титаник" стал самым известным кораблекрушением в истории. Спастись удалось лишь чуть более 700 пассажирам.

В фильме, снятом режиссером Энтони Геффеном, команда исследователей в том числе использует сканированные изображения, чтобы восстановить финальные минуты гибели корабля и пролить свет на малоизвестные или спорные моменты. Аналитик "Титаника" Паркс Стивенсон, металлург Дженнифер Хупер и капитан Крис Хирн исследуют цифровую модель и обнаруживают ранее незафиксированные детали.

Одна из ключевых находок — открытый паровой клапан в котельной № 2. Это подтверждает рассказы очевидцев о том, что инженеры до последнего оставались на своих постах, обеспечивая подачу электроэнергии и позволяя экипажу отправлять сигналы бедствия. Возможно, 35 человек пожертвовали собой, чтобы другие успели эвакуироваться.

Также команда реконструировала элементы корпуса, найденные на дне океана, и пришла к выводу, что корабль не просто раскололся пополам — его жестоко разорвало, разрушив каюты первого класса, где, предположительно, могли находиться такие известные пассажиры, как Джон Джейкоб Астор и Бенджамин Гуггенхайм.

Сканирование также проливает свет на историю первого помощника капитана Уильяма Мердока. Его долго обвиняли в том, что он покинул пост во время катастрофы, но положение оборудования для спуска шлюпок свидетельствует о том, что его могло просто смыть волной в процессе подготовки к эвакуации.

Премьера документального фильма "Титаник: Цифровое воскрешение" состоялась на National Geographic 11 апреля, а с 12 апреля он доступен на Disney+ и Hulu, передает CNN.

Уточнения

«Тита́ник» (англ. RMS Titanic) — британский трансатлантический грузопассажирский и почтовый пароход, второй лайнер класса «Олимпик» компании «White Star Line». Лайнер был построен для совершения регулярных рейсов между Саутгемптоном и Нью-Йорком протяжённостью около 5800 км раз в неделю (в один конец). Крупнейшее судно начала XX века. При строительстве получил номер 401.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Сон с лапкой на морде — не просто привычка, а важный сигнал
Домашние животные
Сон с лапкой на морде — не просто привычка, а важный сигнал Аудио 
Волосы как шёлк или сено? Всё решает один маленький секрет, о котором все молчат
Красота и стиль
Волосы как шёлк или сено? Всё решает один маленький секрет, о котором все молчат Аудио 
Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика
Авто
Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика Аудио 
Популярное
Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры

Певец Шаман удивил признанием об отсутствии собственной недвижимости. Из-за плотных гастролей артист живет в отелях и временном жилье, считая своим домом всю Россию.

Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры
Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика
Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика
Каша на воде и 1 фрукт: Алексей Ягудин рассказал о диете, которая сделала его чемпионом
Садальский рассказал, какой подарок Андрей Малахов сделал родному городу Апатиты
Кухня СССР. Оливье без колбасы — миф или трагедия? Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Древний секрет океана: в миг, привычная нам вода может превратиться в нечто другое
Ездят, не ломаются, стоят разумно: эти машины не подводят даже после 200 тысяч км
Почему американская фура — это квартира на колёсах, а европейская — спальник для йети
Почему американская фура — это квартира на колёсах, а европейская — спальник для йети
Последние материалы
Вы удивитесь, узнав, что сначала нужно наносить не праймер, а другой продукт, чтобы макияж держался весь день
Этот лимонный бисквит с кремом сведет вас с ума: всего один шаг к идеальной нежности
Трагедия Титаника: какие шокирующие детали раскрыли исследователи
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
Минус 15 и убытки миллионами: как апрельские заморозки потрясли сельское хозяйство Турции
Это запомнится! Пятёрка удивительных культурных секретов, о которых вам не расскажут гиды
Мох в теплице? Узнайте, как с ним бороться легко и эффективно
Актёр Стивен Сигал празднует день рождения: типичный образ экшн-героя
Тяжёлые шторы спасали их: удивительный лайфхак из 1837 года для отопления дома
Вот как получить в 3 раза больше картошки без лишней работы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.