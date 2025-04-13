Трагедия Титаника: какие шокирующие детали раскрыли исследователи

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Новый документальный фильм раскрывает удивительные результаты масштабного проекта по созданию 3D-модели печально известного океанского лайнера RMS Titanic, затонувшего 113 лет назад.

Фото: uwants.com by wikimedia, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Титаник

Фильм под названием "Титаник: Цифровое воскрешение" рассказывает о том, как компания Magellan, специализирующаяся на глубинной картографии, создала самую точную цифровую копию лайнера — полномасштабный 3D-близнец "1 к 1", детализированный до каждой заклепки, как говорится в заявлении National Geographic, опубликованном во вторник.

Цель проекта — сохранить обломки "Титаника" в цифровом виде в том состоянии, в котором они находились в 2022 году.

Когда 10 апреля 1912 года "Титаник" отправился в своё первое плавание, он был крупнейшим пассажирским судном в мире и считался непотопляемым. Но уже через четыре дня, 14 апреля в 23:40, лайнер столкнулся с айсбергом в водах Северной Атлантики. Менее чем за три часа судно ушло под воду.

На борту находилось около 2220 человек, но спасательных шлюпок хватило далеко не на всех. В результате трагедии погибло более 1500 человек — "Титаник" стал самым известным кораблекрушением в истории. Спастись удалось лишь чуть более 700 пассажирам.

В фильме, снятом режиссером Энтони Геффеном, команда исследователей в том числе использует сканированные изображения, чтобы восстановить финальные минуты гибели корабля и пролить свет на малоизвестные или спорные моменты. Аналитик "Титаника" Паркс Стивенсон, металлург Дженнифер Хупер и капитан Крис Хирн исследуют цифровую модель и обнаруживают ранее незафиксированные детали.

Одна из ключевых находок — открытый паровой клапан в котельной № 2. Это подтверждает рассказы очевидцев о том, что инженеры до последнего оставались на своих постах, обеспечивая подачу электроэнергии и позволяя экипажу отправлять сигналы бедствия. Возможно, 35 человек пожертвовали собой, чтобы другие успели эвакуироваться.

Также команда реконструировала элементы корпуса, найденные на дне океана, и пришла к выводу, что корабль не просто раскололся пополам — его жестоко разорвало, разрушив каюты первого класса, где, предположительно, могли находиться такие известные пассажиры, как Джон Джейкоб Астор и Бенджамин Гуггенхайм.

Сканирование также проливает свет на историю первого помощника капитана Уильяма Мердока. Его долго обвиняли в том, что он покинул пост во время катастрофы, но положение оборудования для спуска шлюпок свидетельствует о том, что его могло просто смыть волной в процессе подготовки к эвакуации.

Премьера документального фильма "Титаник: Цифровое воскрешение" состоялась на National Geographic 11 апреля, а с 12 апреля он доступен на Disney+ и Hulu, передает CNN.

Уточнения

«Тита́ник» (англ. RMS Titanic) — британский трансатлантический грузопассажирский и почтовый пароход, второй лайнер класса «Олимпик» компании «White Star Line». Лайнер был построен для совершения регулярных рейсов между Саутгемптоном и Нью-Йорком протяжённостью около 5800 км раз в неделю (в один конец). Крупнейшее судно начала XX века. При строительстве получил номер 401.



