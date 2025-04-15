Поднимите глаза: весна принесёт двойной дождь из метеоров прямо над вами

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2:11
Наука

Ночь обещает быть зрелищной. Сразу два метеорных потока — Лириды и Эта-Аквариды — почти одновременно рассыплют над Землёй десятки светящихся полос. Никаких телескопов и фильтров: всё, что нужно, — это ясное небо, тёплая одежда и немного терпения.

Млечный путь
Фото: flickr.com by Deborah Lee Soltesz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Млечный путь

Лириды: огненные гости из глубин времени

С 17 по 26 апреля в северном полушарии будет заметен метеорный поток Лириды. Его пик ожидается в ночь с 21 на 22 апреля. Лириды — обломки древней кометы Тэтчер, которая возвращается к Солнцу раз в 422 года. Метеоры словно вылетают из созвездия Лиры, за что и получили своё название.

На пике — до 15 метеоров в час. Луна будет убывающей и подсветит небо лишь частично, так что лучшие часы наблюдения — до её восхода, ближе к полуночи.

Эта-Аквариды: привет от кометы Галлея

Вторая волна — поток Эта-Аквариды, начнётся 20 апреля и продлится до 21 мая. Его пик — 2 и 3 мая. Это "пыль" легендарной кометы Галлея, возвращающейся каждые 76 лет. На юге в это время небо особенно щедро — до 60 метеоров в час. В северном полушарии поток скромнее, но всё же может подарить до 20 вспышек за час.

Как наблюдать

  • Лучше всего смотреть ближе к рассвету, когда радиант поднимается выше.

  • Уезжайте от городских огней. Чем темнее небо — тем ярче звёзды и метеоры.

  • Не забудьте тёплую одежду и немного терпения: глаза привыкают к темноте около 20 минут.

Звёздные дожди без прогноза погоды

Каждый поток — это космическая история длиной в тысячелетия. Их не предсказать как ливень, но можно поймать, если знать, когда и куда смотреть. Проверьте своё местное время на Time and Date, выберите тёмное место — и просто смотрите вверх. Возможно, увидите больше, чем просто метеоры.

Уточнения

Весна́ — одно из четырёх времён года, переходный сезон между зимой и летом.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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