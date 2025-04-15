Сначала зелёная, теперь синяя, скоро фиолетовая: Земля не остаётся одной и той же

2:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Сегодня Землю называют "голубой планетой", но это — временно. В истории океанов уже случались цветовые метаморфозы. И если верить геологии и биохимии, это произойдёт снова — только теперь в фиолетовых и даже красных тонах.

Фото: unsplash.com by Tim Marshall, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Океан

Когда океаны были зелёными

Три миллиарда лет назад — никакого кислорода в атмосфере, никаких деревьев, никакой сложной жизни. В этот момент планета принадлежала воде и микробам. Океаны были зелёными — и не поэтически, а буквально: насыщенные соединениями железа, они отражали свет иначе, чем сегодня.

Железо поступало с дождями, реками и вулканами. В водах жили древние бактерии, которые для фотосинтеза использовали не воду, а железо. В таких условиях появление хлорофилла и зелёных водорослей стало прорывом, запустившим первую волну кислорода — и смену цвета океана.

Как это доказали

Учёные изучили минералы и современные зелёные воды вокруг японского острова Иводзима. Цвет там — дело не водорослей, а железа, и в таких условиях особенно хорошо растут древние бактерии, похожие на тех, кто заселял Землю миллиарды лет назад. Компьютерное моделирование подтверждает: в эпоху, когда железа в морях было в избытке, вода действительно выглядела зелёной.

Что дальше

Если химия океанов снова изменится, изменится и цвет. При низком кислороде и высоком уровне серы в воде могут доминировать фиолетовые бактерии. Красные приливы тоже не выдумка — это результат бурного цветения водорослей в богатых азотом водах. А стареющее Солнце, которое будет испарять океаны и усиливать ультрафиолет, добавит планете фиолетово-коричневых оттенков.

Цвет как индикатор жизни

Цвет воды — это не просто эстетика. Это отражение химии, климата и жизни. В прошлом — зелёная, в настоящем — синяя, в будущем — возможно, пурпурная. И если с другой планеты когда-нибудь увидят Землю, она может быть совсем не такой, как мы привыкли.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

