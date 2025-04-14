Уникальное явление в космосе: астрономы застали момент пробуждения чёрной дыры

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В центре далёкой галактики SDSS1335+0728, спрятанной в 300 миллионах световых лет от Земли в созвездии Девы, внезапно проснулась сверхмассивная чёрная дыра. После десятилетий полной тишины она начала испускать мощные рентгеновские вспышки и вызвала настоящий ажиотаж в научном сообществе.

Фото: Flickr by NASA Universe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Чёрная дыра

Первое пробуждение случилось в 2019 году, когда галактика неожиданно засветилась. Астрономы, наблюдавшие её с помощью телескопа NASA Swift, не зафиксировали рентгеновских сигналов, но почувствовали, что это только начало. Спустя несколько лет стало ясно: в центре галактики активировалось ядро, получившее имя "Ански".

"Ански" начал мигать

Февраль 2024 года стал поворотной точкой. Группа из Чили начала фиксировать квазипериодические рентгеновские вспышки — явление, которое до этого наблюдали лишь несколько раз.

"Это первый случай, когда мы видим QPE в чёрной дыре, которая как будто только что проснулась", — говорит астроном Лорена Эрнандес-Гарсия.

Секрет кроется в чувствительном телескопе XMM-Newton. Именно он позволил увидеть не только сами вспышки, но и "тишину" между ними, что помогло рассчитать, сколько энергии выбрасывает объект в пике активности.

Что же происходит?

Обычно такие вспышки связывают с разрушением звезды в аккреционном диске — горячем облаке материи, вращающемся вокруг чёрной дыры. Но в случае с Ански никаких следов разрушенной звезды не обнаружено.

Возможно, чёрная дыра поглощает нечто иное — например, газ из окрестностей. Тогда вспышки возникают из-за удара небесного тела, периодически проходящего сквозь диск.

"Каждое извержение Ански в 100 раз мощнее и длительнее обычных QPE", — делится ученый Джохин Чакраборти.

А периодичность — рекордная: одна вспышка каждые 4,5 дня. Такие показатели заставляют учёных пересматривать существующие теории.

Наблюдение в реальном времени

Для астрономов это редкий шанс — видеть, как чёрная дыра оживает у них на глазах. Пока моделей больше, чем данных. Но теперь у них есть Ански — ключ к новой главе в исследовании тёмных гигантов.

Уточнения

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.

