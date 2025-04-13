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Загадки химического состава Земли: что на самом деле происходило с земной корой 4 миллиарда лет назад

2:03
Наука

Земная кора на протяжении миллиардов лет оставалась загадкой для ученых. Ранее считалось, что современная континентальная кора сформировалась благодаря тектонике плит, процессу, при котором одна плита погружается под другую. Однако новые данные ставят под сомнение это предположение.

Планета
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Планета

В исследовании, опубликованном в журнале Nature, ученые утверждают, что для появления химических признаков, свойственных континентальной коре, вовсе не требуется тектоника плит.

В частности, на ранней Земле, миллиарды лет назад, кора имела химический состав, похожий на сегодняшний, хотя тектонические процессы могли проявляться не так интенсивно, как предполагают многие теории.

"Ранее считалось, что химические следы в протокоре подтверждают существование тектоники плит с самого начала", — поясняет геофизик Крейг О'Нил, из Технологического университета Квинсленда.

Однако новые данные показывают, что это предположение может быть ошибочным.

"Это, вероятно, связано с особенностями ранней земной коры, а не с процессами субдукции", — добавляет ученый.

Исследование показывает, что ранняя магма Земли значительно отличалась от сегодняшней. Так, элементы, такие как титан и ниобий, которые раньше использовались для подтверждения гипотезы о тектонике плит, могут на самом деле быть результатом процессов, происходивших в период формирования твердой коры, а не в ходе подземных столкновений плит.

Крейг О'Нил считает, что современная тектоника плит начала развиваться только около 3,2 миллиардов лет назад. Это был переходный период, когда кора Земли стала стабильнее, а тектонические процессы начали набирать силу.

Но прежде, по словам ученого, подобные процессы могли происходить в отдельных регионах планеты, вызванных сильными столкновениями с другими объектами.

Уточнения

Текто́ника плит — современное научное представление в геотектонике о строении и движении литосферы, согласно которому земная кора состоит из относительно целостных блоков — литосферных плит, которые находятся в постоянном движении относительно друг друга.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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