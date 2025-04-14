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Самый человечный ИИ: что показал трёхсторонний тест Тьюринга и почему это пугает

2:31
Наука

GPT-4.5, последняя версия крупной языковой модели от OpenAI, официально прошла не просто тест Тьюринга — она сделала это в самом сложном его варианте. В новом исследовании, размещённом на arXiv, модель смогла убедить 73% участников в том, что перед ними — живой человек. Причём в некоторых случаях её считали более "настоящей", чем реальных людей.

Искусственный интеллект
Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository
Искусственный интеллект

Что произошло

В рамках трёхстороннего теста Тьюринга участникам предлагалось пообщаться одновременно с человеком и ИИ, не зная, кто есть кто.

В ходе короткой беседы модели старались убедить собеседников в своей человечности. Особенно хорошо с этим справлялся GPT-4.5, особенно если он играл роль "интровертного молодого человека, разбирающегося в интернет-культуре".

Интересно, что другой участник теста — LLaMa-3.1 от Meta — тоже смог убедить 56% людей в своей "настоящести". Для сравнения: сам Алан Тьюринг считал, что даже у опытного следователя не будет более 70% шанса угадать, кто из собеседников — машина.

Почему это важно

Главная цель теста Тьюринга — не доказать, что ИИ может думать, а показать, насколько хорошо он может имитировать человека. И с этим GPT-4.5 справился на удивление успешно.

"4.5 даже чаще признавали человеком, чем реальных людей," — отмечает один из авторов исследования, Кэмерон Джонс.

В чём секрет успеха

Оказалось, что простая установка на "будь человеком" работает не так эффективно. Зато если дать модели чёткую роль — например, "молодой интроверт со сленгом" — результат значительно улучшается.

Всё дело в контексте и стиле общения: участники принимали решения не столько на основе знаний, сколько по "атмосфере диалога", тону, эмоциям и манере общения.

И вот тревожный момент

Хотя это исследование — значимый шаг для ИИ, оно вызывает и беспокойство. Ведь если мы не можем отличить ИИ от человека, то как распознать попытки манипуляции?

Участники исследования признались, что полагались не на логику, а на ощущения. Это делает современные LLM особенно опасными — в том числе с точки зрения социальной инженерии.

Уточнения

Тест Тью́ринга - эмпирический тест, идея которого была предложена Аланом Тьюрингом в статье "Вычислительные машины и разум", опубликованной в 1950 году в философском журнале Mind. Тьюринг задался целью определить, может ли машина мыслить.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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