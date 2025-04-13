Гламурное внеземное путешествие женского экипажа? Джефф Безос меняет правила игры в космических запусках

Джефф Безос отправляет свою будущую невесту Лорен Санчес и её компанию в космос.
Экипаж из шести женщин — активистка Аманду Нгуен, ведущая Гейл Кинг, поп-звезда Кэти Перри, кинопродюсер Керианн Флинн, аэрокосмический инженер и предприниматель Айша Боу, журналистка Лорен Санчес — полетит на ракете Blue Origin New Shepard. Длительность суборбитального полета — 11 минут.
Это будет первый женский экипаж. Управлять кораблем им не придется: все сделает автоматика. После завершения миссии участницы расскажут о своих ощущениях.
Джефф Безос, участвуя в конкурентной борьбе с Илоном Маском в сфере космических запусков, надеется, что этот полет станет больше, чем просто развлечение.
Компания Blue Origin пока занимает второе место в космической гонке. Лидером является SpaceX, которая сейчас строит и запускает две ракеты — Falcon 9 и Falcon Heavy. Уникальная особенность этих ракет в том, что их ступени-ускорители возвращаются на Землю и подлежат ремонту. Это действительно революционный процесс, который позволяет экономить деньги и помогает SpaceX обойти своих конкурентов, пишет The Guardian.
Суборбита́льный полёт — полёт аппарата с эллиптической скоростью по баллистической траектории с перицентром, находящимся ниже поверхности планеты, то есть без выхода на орбиту искусственного спутника планеты.
Певец Шаман удивил признанием об отсутствии собственной недвижимости. Из-за плотных гастролей артист живет в отелях и временном жилье, считая своим домом всю Россию.