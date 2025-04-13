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Если проснётся, то всем достанется: почему активность вулкана Шивелуч на Камчатке пугает учёных

1:28
Наука

Шивелуч, высотой почти 3300 метров, считается одним из самых активных вулканов в Евразии.

вулкан
Фото: Wikimedia Commons by ErwinMeier is licensed under Public domain
вулкан

Он опасен тем, что способен временно охладить климат планеты и засыпать всё вокруг пеплом. Вероятность его извержения в ближайшие пять лет довольно высока, но ученые уверены, что серьезных последствий удастся избежать. 

Если вулкан снова решит "заявить о себе", первое, с чем придется столкнуться, — это вулканический пепел. Он поднимается на высоту 10–20 км в атмосферу и оседает километрами вокруг. В 2023 году поселок Ключи накрыло 20 сантиметрами такого "снега". Это приводит к отключению электричества, отравлению воды и затруднению дыхания. 

Кроме того, после извержения начинаются кислотные дожди. Сернистый газ, выбрасываемый вулканом, превращается в серную кислоту и возвращается на землю. Пепел поднимается на высоты, где летают пассажирские самолеты. В 2023 году Камчатка на несколько дней стала "черной дырой" для авиации — никто не мог ни прилететь, ни улететь. Самолёты боятся пепла, как коты — пылесосов, ведь он может быстро вывести из строя двигатели. 

Вулканологи прозвали Шивелуч "Невротиком" за его активность и непредсказуемость, передает "Популярная наука".

Уточнения

Авиа́ция — теория и практика передвижения по воздуху на летательных аппаратах, область человеческой деятельности, охватывающая создание и использование воздушных судов (ВС), необходимые для этого наземную инфраструктуру и специалистов (систему аэродромов и аэропортов, средств обеспечения полётов), а также специализированные области знаний (аэродинамики, механики полёта, аэронавигации).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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