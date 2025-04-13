Если проснётся, то всем достанется: почему активность вулкана Шивелуч на Камчатке пугает учёных

Шивелуч, высотой почти 3300 метров, считается одним из самых активных вулканов в Евразии.
Он опасен тем, что способен временно охладить климат планеты и засыпать всё вокруг пеплом. Вероятность его извержения в ближайшие пять лет довольно высока, но ученые уверены, что серьезных последствий удастся избежать.
Если вулкан снова решит "заявить о себе", первое, с чем придется столкнуться, — это вулканический пепел. Он поднимается на высоту 10–20 км в атмосферу и оседает километрами вокруг. В 2023 году поселок Ключи накрыло 20 сантиметрами такого "снега". Это приводит к отключению электричества, отравлению воды и затруднению дыхания.
Кроме того, после извержения начинаются кислотные дожди. Сернистый газ, выбрасываемый вулканом, превращается в серную кислоту и возвращается на землю. Пепел поднимается на высоты, где летают пассажирские самолеты. В 2023 году Камчатка на несколько дней стала "черной дырой" для авиации — никто не мог ни прилететь, ни улететь. Самолёты боятся пепла, как коты — пылесосов, ведь он может быстро вывести из строя двигатели.
Вулканологи прозвали Шивелуч "Невротиком" за его активность и непредсказуемость, передает "Популярная наука".
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