Планеты с океанами в тысячи километров: что скрывают загадочные гикеаны

Могут ли существовать планеты, где глубина океанов измеряется не километрами, а тысячами километров? Ученые уверены: такие миры вполне возможны. Их называют гикеанами — от hydrogenium (водород) и ocean (океан).
В отличие от привычных землеподобных планет, гикеаны — это нечто совсем иное. Их поверхность покрыта глобальным океаном, а атмосфера насыщена водородом. Размером они значительно крупнее Земли, и потому их ещё называют "мини-нептунами".
Ключ к этому вопросу — в их атмосфере. Учёные надеются найти в ней биосигнатуры — газы, появляющиеся в результате жизнедеятельности: кислород, метан, озон, оксид азота. Кроме того, толщина водной оболочки может достигать нескольких тысяч километров. Для сравнения, глубина океанов на Земле — около 3,7 км.
Сегодня астрономы следят примерно за десятью такими планетами. Все они вращаются вокруг красных карликов, находящихся примерно в 100 световых годах от нас. Особое внимание — к планете K2-18b, открытой в 2015 году в созвездии Льва. За ней наблюдает телескоп Джеймса Уэбба.
Хотя существование гикеанов пока не доказано, моделирование их условий ведётся активно. Интерес к ним огромен — ведь это один из самых перспективных типов планет для поиска внеземной жизни.
Гикеан (англ. hycean planet) — особый тип экзопланет с океаном жидкой воды, под богатой водородом атмосферой.
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