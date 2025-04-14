Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Молекулярные ножницы: как кишечная палочка разрушает организм и что с этим можно сделать
Секрет каши, от которой не откажется ни один капризный едок
Столовая СССР. Как там проводились советские свадьбы
Простая схема подкормки ели — от весны до осени
Чехия передала 8 бесхозных автомобилей на помощь Украине: уникальная инициатива мэра Праги
Йога творит чудеса с коленями при артрите: даже если она не лучше силовых, вот её тайное преимущество
Музыкант Лёва Би-2* повторно получил статус иноагента на второе имя
Туризм в СССР: поездка в Кисловодск — цены, сервис, впечатления
Почему яйца красят на Пасху? История традиции

Планеты с океанами в тысячи километров: что скрывают загадочные гикеаны

1:40
Наука

Могут ли существовать планеты, где глубина океанов измеряется не километрами, а тысячами километров? Ученые уверены: такие миры вполне возможны. Их называют гикеанами — от hydrogenium (водород) и ocean (океан).

Земля
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Земля

Планеты-океаны, не похожие на Землю

В отличие от привычных землеподобных планет, гикеаны — это нечто совсем иное. Их поверхность покрыта глобальным океаном, а атмосфера насыщена водородом. Размером они значительно крупнее Земли, и потому их ещё называют "мини-нептунами".

Могут ли они быть обитаемыми

Ключ к этому вопросу — в их атмосфере. Учёные надеются найти в ней биосигнатуры — газы, появляющиеся в результате жизнедеятельности: кислород, метан, озон, оксид азота. Кроме того, толщина водной оболочки может достигать нескольких тысяч километров. Для сравнения, глубина океанов на Земле — около 3,7 км.

Поиски уже начались

Сегодня астрономы следят примерно за десятью такими планетами. Все они вращаются вокруг красных карликов, находящихся примерно в 100 световых годах от нас. Особое внимание — к планете K2-18b, открытой в 2015 году в созвездии Льва. За ней наблюдает телескоп Джеймса Уэбба.

Что дальше

Хотя существование гикеанов пока не доказано, моделирование их условий ведётся активно. Интерес к ним огромен — ведь это один из самых перспективных типов планет для поиска внеземной жизни.

Уточнения

Гикеан (англ. hycean planet) — особый тип экзопланет с океаном жидкой воды, под богатой водородом атмосферой.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Садоводство, цветоводство
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Авто
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели Аудио 
Каша на воде и 1 фрукт: Алексей Ягудин рассказал о диете, которая сделала его чемпионом
Новости спорта
Каша на воде и 1 фрукт: Алексей Ягудин рассказал о диете, которая сделала его чемпионом Аудио 
Популярное
Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика

Если щуп вылетает сам — это тревожный сигнал, двигатель может быть на грани капитального ремонта.

Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика
Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры
Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры
Кто в доме хозяин?: Песков честно ответил, на чьи деньги живёт его семья с Навкой
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Неприкасаемых больше нет: удар по Сумам с гостями из НАТО — Лавров поднял ставки Дмитрий Плотников Востоковед Долгов оценил возможность достижения компромисса на переговорах Иран — США в Омане Любовь Степушова Кинорежиссёр Булат Сабитов: Сегодня неправильно представлять Казань как город с большой преступностью Анжела Якубовская
Встреча с легендой пошла не по плану: что сказал семилетний сын Малахова отцу после игры Роналду
Каша на воде и 1 фрукт: Алексей Ягудин рассказал о диете, которая сделала его чемпионом
Сон с лапкой на морде — не просто привычка, а важный сигнал
Сон с лапкой на морде — не просто привычка, а важный сигнал
Последние материалы
Молекулярные ножницы: как кишечная палочка разрушает организм и что с этим можно сделать
Секрет каши, от которой не откажется ни один капризный едок
Столовая СССР. Как там проводились советские свадьбы
Простая схема подкормки ели — от весны до осени
Чехия передала 8 бесхозных автомобилей на помощь Украине: уникальная инициатива мэра Праги
Йога творит чудеса с коленями при артрите: даже если она не лучше силовых, вот её тайное преимущество
Музыкант Лёва Би-2* повторно получил статус иноагента на второе имя
Планеты с океанами в тысячи километров: что скрывают загадочные гикеаны
Ограничения Китая по экспорту могут парализовать высокотехнологичные производства
Туризм в СССР: поездка в Кисловодск — цены, сервис, впечатления
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.