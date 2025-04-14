Планеты с океанами в тысячи километров: что скрывают загадочные гикеаны

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Могут ли существовать планеты, где глубина океанов измеряется не километрами, а тысячами километров? Ученые уверены: такие миры вполне возможны. Их называют гикеанами — от hydrogenium (водород) и ocean (океан).

Фото: freepik.com is licensed under public domain Земля

Планеты-океаны, не похожие на Землю

В отличие от привычных землеподобных планет, гикеаны — это нечто совсем иное. Их поверхность покрыта глобальным океаном, а атмосфера насыщена водородом. Размером они значительно крупнее Земли, и потому их ещё называют "мини-нептунами".

Могут ли они быть обитаемыми

Ключ к этому вопросу — в их атмосфере. Учёные надеются найти в ней биосигнатуры — газы, появляющиеся в результате жизнедеятельности: кислород, метан, озон, оксид азота. Кроме того, толщина водной оболочки может достигать нескольких тысяч километров. Для сравнения, глубина океанов на Земле — около 3,7 км.

Поиски уже начались

Сегодня астрономы следят примерно за десятью такими планетами. Все они вращаются вокруг красных карликов, находящихся примерно в 100 световых годах от нас. Особое внимание — к планете K2-18b, открытой в 2015 году в созвездии Льва. За ней наблюдает телескоп Джеймса Уэбба.

Что дальше

Хотя существование гикеанов пока не доказано, моделирование их условий ведётся активно. Интерес к ним огромен — ведь это один из самых перспективных типов планет для поиска внеземной жизни.

Уточнения

Гикеан (англ. hycean planet) — особый тип экзопланет с океаном жидкой воды, под богатой водородом атмосферой.

