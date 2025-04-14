Морские корабли под атакой: что заставляет молнии бить именно в них

Каждый третий корабль может попасть под удар молнии. Но виноваты ли в этом загрязняющие атмосферу выбросы, как считалось ранее? Новое исследование из Лос-Аламосской национальной лаборатории предлагает совершенно иную точку зрения.
Майкл Петерсон изучил данные о местах молний, координатах судов и их выбросах. Он выяснил, что молнии чаще всего бьют не просто рядом с судоходными путями, а в непосредственной близости к самим кораблям. Причём не на сотни метров, а буквально в радиусе пары километров.
По его подсчётам:
Это говорит о том, что дело не столько в загрязнении, сколько в самих судах — больших металлических объектах, одиноко стоящих на фоне водной глади.
Ранее учёные предполагали, что аэрозоли из выхлопных газов усиливают электризацию воздуха, провоцируя молнии. Петерсон же утверждает, что судно, выступающее как громоотвод, — это более простое и вероятное объяснение.
"Если бы виноваты были аэрозоли, вспышки происходили бы на более широком расстоянии от кораблей, а не прямо рядом с ними", — объясняет он.
Исследование охватило множество судов. Оказалось, что 36% из них подверглись близкому или прямому удару молнии в течение трёх лет. Особенно часто это происходило:
Некоторые суда фиксировали десятки или даже сотни ударов вблизи.
Современные корабли оборудованы системами защиты: молнии уходят в воду и не представляют опасности для экипажа. Однако страдает электроника, включая системы навигации и управления. Это создаёт потенциальные угрозы безопасности. А значит, важно понимать, где риски выше и как их минимизировать.
Мо́лния - электрический искровой разряд в атмосфере, происходит во время грозы, проявляющийся яркой вспышкой света и сопровождающим её громом.
Если щуп вылетает сам — это тревожный сигнал, двигатель может быть на грани капитального ремонта.