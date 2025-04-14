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Морские корабли под атакой: что заставляет молнии бить именно в них

2:13
Наука

Каждый третий корабль может попасть под удар молнии. Но виноваты ли в этом загрязняющие атмосферу выбросы, как считалось ранее? Новое исследование из Лос-Аламосской национальной лаборатории предлагает совершенно иную точку зрения.

Молния
Фото: https://commons.wikimedia.org by Murray Foubister, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Молния

Что показал анализ

Майкл Петерсон изучил данные о местах молний, координатах судов и их выбросах. Он выяснил, что молнии чаще всего бьют не просто рядом с судоходными путями, а в непосредственной близости к самим кораблям. Причём не на сотни метров, а буквально в радиусе пары километров.

По его подсчётам:

  • Молнии возникают в 15 раз чаще вблизи судна, чем в двух километрах от него.
  • И в 66 раз чаще, чем в 25 километрах.

Это говорит о том, что дело не столько в загрязнении, сколько в самих судах — больших металлических объектах, одиноко стоящих на фоне водной глади.

Неожиданный виновник

Ранее учёные предполагали, что аэрозоли из выхлопных газов усиливают электризацию воздуха, провоцируя молнии. Петерсон же утверждает, что судно, выступающее как громоотвод, — это более простое и вероятное объяснение.

"Если бы виноваты были аэрозоли, вспышки происходили бы на более широком расстоянии от кораблей, а не прямо рядом с ними", — объясняет он.

Какие корабли страдают больше

Исследование охватило множество судов. Оказалось, что 36% из них подверглись близкому или прямому удару молнии в течение трёх лет. Особенно часто это происходило:

  • В Бенгальском заливе.
  • В Мексиканском заливе.
  • В Южно-Китайском море.

Некоторые суда фиксировали десятки или даже сотни ударов вблизи.

Почему это важно

Современные корабли оборудованы системами защиты: молнии уходят в воду и не представляют опасности для экипажа. Однако страдает электроника, включая системы навигации и управления. Это создаёт потенциальные угрозы безопасности. А значит, важно понимать, где риски выше и как их минимизировать.

Уточнения

Мо́лния - электрический искровой разряд в атмосфере, происходит во время грозы, проявляющийся яркой вспышкой света и сопровождающим её громом.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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