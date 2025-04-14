Эволюция лишила нас хвоста, но что мы получили взамен

Когда-то давно, примерно 25 миллионов лет назад, наши предки сделали странный эволюционный выбор: они отказались от хвоста. Почему? И стоила ли эта потеря тех последствий, с которыми человечество сталкивается до сих пор?
Американские учёные из Нью-Йоркского университета, наконец, разгадали загадку, которая десятилетиями оставалась без ответа. В их исследовании, опубликованном в журнале Nature, речь идёт о гене TBXT, отвечающем за формирование хвоста у животных.
В этом гене у людей и человекообразных обезьян обнаружен фрагмент ДНК, которого нет у их хвостатых родственников. Этот участок перестраивает структуру белка, закодированного геном TBXT. Интересно, что ген продолжает производить и старую версию белка. В итоге — два белка в одной клетке, и оба мешают появлению хвоста.
Эволюционисты считают, что потеря хвоста — важный шаг к прямохождению. Освободив нижнюю часть позвоночника, предки человека получили возможность перемещаться на двух ногах, что дало массу преимуществ.
Но за эволюционную свободу мы, возможно, расплачиваемся до сих пор.
Исследования на мышах с той же мутацией TBXT показали любопытный эффект: у них тоже не формировался хвост, но вместе с этим резко повышался риск spina bifida — тяжёлого врождённого дефекта нервной трубки. Это подтверждает гипотезу: мутация, лишившая нас хвоста, сделала нас уязвимыми к одной из опаснейших патологий развития.
Сегодня spina bifida встречается у одного из тысячи новорождённых по всему миру — и, вполне возможно, виной тому древняя мутация, изменившая облик человека.
Биологи́ческая эволю́ция (от лат. evolutio - "развёртывание") — естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом.
Если щуп вылетает сам — это тревожный сигнал, двигатель может быть на грани капитального ремонта.