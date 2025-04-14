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Эволюция лишила нас хвоста, но что мы получили взамен

1:55
Наука

Когда-то давно, примерно 25 миллионов лет назад, наши предки сделали странный эволюционный выбор: они отказались от хвоста. Почему? И стоила ли эта потеря тех последствий, с которыми человечество сталкивается до сих пор?

наскальная живопись
Фото: https://commons.wikimedia.org by Octopus at Slovenian Wikipedia., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
наскальная живопись

Что произошло с хвостом

Американские учёные из Нью-Йоркского университета, наконец, разгадали загадку, которая десятилетиями оставалась без ответа. В их исследовании, опубликованном в журнале Nature, речь идёт о гене TBXT, отвечающем за формирование хвоста у животных.

В этом гене у людей и человекообразных обезьян обнаружен фрагмент ДНК, которого нет у их хвостатых родственников. Этот участок перестраивает структуру белка, закодированного геном TBXT. Интересно, что ген продолжает производить и старую версию белка. В итоге — два белка в одной клетке, и оба мешают появлению хвоста.

Хвост за прямохождение

Эволюционисты считают, что потеря хвоста — важный шаг к прямохождению. Освободив нижнюю часть позвоночника, предки человека получили возможность перемещаться на двух ногах, что дало массу преимуществ.

Но за эволюционную свободу мы, возможно, расплачиваемся до сих пор.

Обратная сторона мутации

Исследования на мышах с той же мутацией TBXT показали любопытный эффект: у них тоже не формировался хвост, но вместе с этим резко повышался риск spina bifida — тяжёлого врождённого дефекта нервной трубки. Это подтверждает гипотезу: мутация, лишившая нас хвоста, сделала нас уязвимыми к одной из опаснейших патологий развития.

Сегодня spina bifida встречается у одного из тысячи новорождённых по всему миру — и, вполне возможно, виной тому древняя мутация, изменившая облик человека.

Уточнения

Биологи́ческая эволю́ция (от лат. evolutio - "развёртывание") — естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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