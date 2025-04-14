Эксперимент доказал: лошади считывают эмоции с запаха

Мы привыкли верить: если при встрече с агрессивной собакой не покажешь страха — всё обойдётся. Но что, если животные действительно чувствуют наши эмоции, даже без слов и жестов? Например — по запаху.
Проблема в том, что животные ориентируются не только на аромат. Они считывают эмоции с лица, движений, даже дыхания. Чтобы разобраться, могут ли звери унюхать именно страх, учёные пошли на хитрость: решили полностью убрать человека из уравнения.
В рамках эксперимента, добровольцам показывали комедии и ужастики. Сразу после сеанса с их подмышек собирали пот ватными дисками. Участников также просили оценить, насколько яркими были их эмоции: радость или страх.
Затем учёные предложили понюхать эти диски… лошадям. Да, звучит странно, но именно это помогло выявить любопытный факт: животные действительно по-разному реагировали на запах "радостного" и "испуганного" пота.
Когда им подносили "весёлый" образец, они нюхали только левой ноздрёй. Но при "страшном" запахе использовали обе — и вдыхали дольше. Это может свидетельствовать о разной работе полушарий мозга при анализе запахов. Но означает ли это, что лошади понимают, что такое страх? Пока не ясно.
Учёные считают, что в основе всего лежат хемосигналы — особые химические соединения, такие как адреналин или андростадиенон. С потом они выходят наружу и могут "сообщать" другим существам, что человек боится. Это может влиять на поведение даже животных другого вида.
Аналогичный опыт провели с собаками. Результат — схожий. При запахе пота от человека, только что посмотревшего комедию, собаки вели себя спокойно, даже с незнакомцами. Но когда в коробке оказывался "хоррор-диск", они жались к хозяину или даже пытались сбежать из комнаты.
Так что, возможно, легенда о том, что животные чуют страх — не такая уж и легенда. Просто говорят они на особом языке, который давно пора расшифровать.
Экспериме́нт (от лат. experimentum - проба, опыт) — процедура, выполняемая для поддержки, опровержения или подтверждения гипотезы или теории.
Если щуп вылетает сам — это тревожный сигнал, двигатель может быть на грани капитального ремонта.