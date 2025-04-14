Эксперимент доказал: лошади считывают эмоции с запаха

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Мы привыкли верить: если при встрече с агрессивной собакой не покажешь страха — всё обойдётся. Но что, если животные действительно чувствуют наши эмоции, даже без слов и жестов? Например — по запаху.

Фото: commons.wikimedia.org by Сербаз, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Карачаевский жеребец Сармат

Не нюхом единым: как исключили человеческий фактор

Проблема в том, что животные ориентируются не только на аромат. Они считывают эмоции с лица, движений, даже дыхания. Чтобы разобраться, могут ли звери унюхать именно страх, учёные пошли на хитрость: решили полностью убрать человека из уравнения.

В рамках эксперимента, добровольцам показывали комедии и ужастики. Сразу после сеанса с их подмышек собирали пот ватными дисками. Участников также просили оценить, насколько яркими были их эмоции: радость или страх.

Лошади нюхали пот. Реакция — неожиданная

Затем учёные предложили понюхать эти диски… лошадям. Да, звучит странно, но именно это помогло выявить любопытный факт: животные действительно по-разному реагировали на запах "радостного" и "испуганного" пота.

Когда им подносили "весёлый" образец, они нюхали только левой ноздрёй. Но при "страшном" запахе использовали обе — и вдыхали дольше. Это может свидетельствовать о разной работе полушарий мозга при анализе запахов. Но означает ли это, что лошади понимают, что такое страх? Пока не ясно.

Хемосигналы — язык запахов, который все понимают

Учёные считают, что в основе всего лежат хемосигналы — особые химические соединения, такие как адреналин или андростадиенон. С потом они выходят наружу и могут "сообщать" другим существам, что человек боится. Это может влиять на поведение даже животных другого вида.

У собак тоже сработало

Аналогичный опыт провели с собаками. Результат — схожий. При запахе пота от человека, только что посмотревшего комедию, собаки вели себя спокойно, даже с незнакомцами. Но когда в коробке оказывался "хоррор-диск", они жались к хозяину или даже пытались сбежать из комнаты.

Вывод: наши эмоции говорят громче слов

Так что, возможно, легенда о том, что животные чуют страх — не такая уж и легенда. Просто говорят они на особом языке, который давно пора расшифровать.

Уточнения

Экспериме́нт (от лат. experimentum - проба, опыт) — процедура, выполняемая для поддержки, опровержения или подтверждения гипотезы или теории.

