Тайная энергия внутри звезд — их возраст оказался ложью

1:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Многие думали, что белые карлики — это конечная, инертная стадия жизни звезды. Но что, если некоторые из них нашли способ продлить своё существование?

Фото: NASA by W.M. Keck Observatory/Adam Makarenko, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Взрыв белого карлика

Ученые из Великобритании и Канады проанализировали данные телескопа Gaia и наткнулись на нечто поразительное: целая группа белых карликов перестала остывать, как того требует теория. И это не временное явление — звезды остаются теплыми уже около восьми миллиардов лет. В классической астрономии такое поведение считалось невозможным.

Что происходит внутри "умирающих" звезд

Обычно после того как звезда, подобная нашему Солнцу, завершает свою жизнь, она сбрасывает внешние оболочки, а оставшееся ядро — белый карлик — постепенно замерзает. Однако новое исследование показало, что у некоторых карликов запускается необычный процесс.

Оказалось, что при кристаллизации вещества внутри звезды возникает движение: легкие кристаллы всплывают, тяжелая жидкость оседает. Этот поток высвобождает гравитационную энергию, которая превращается в тепло. По сути, звезда сама подогревает себя изнутри.

Не все карлики равны

Такой "источник молодости" нашли не у всех звезд. По мнению исследователей, всё зависит от происхождения карлика. В тех случаях, когда белый карлик образовался в результате слияния двух звезд, его состав отличается, и именно это запускает энергетический механизм.

Почему это важно

Это открытие ставит под сомнение методы расчета возраста звезд, использовавшиеся десятилетиями. Возможно, многие белые карлики на самом деле старше, чем предполагали ученые. А значит, и наши представления о хронологии галактики могут оказаться ошибочными.

Уточнения

Бе́лые ка́рлики - звёзды, состоящие из электронно-ядерной плазмы, лишённые источников термоядерной энергии и светящиеся благодаря своей тепловой энергии, постепенно остывая в течение миллиардов лет.

