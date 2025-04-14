Тайны алмазов раскрыты: как атомы формируют будущее электроники

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные Московского физико-технического института (МФТИ) и Физического института им. П.Н. Лебедева (ФИАН) проводят передовое исследование влияния примесных атомов на цвет, структуру и спектральные характеристики алмазов.

Фото: Wikipedia by Fatimazt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алмаз

В центре проекта — синтез методов атомистического моделирования и машинного обучения, что делает возможным то, что ещё десять лет назад казалось недостижимым, сообщает Наука.РФ, со ссылкой на пресс-службу МФТИ.

Работа направлена не только на расширение фундаментальных знаний, но и на практическое применение:

Создание высокоустойчивых кубитов для квантовых компьютеров.

Разработка инновационных ячеек памяти и новых оптоэлектронных устройств.

Возможности лазерной маркировки минералов с заданными свойствами.

В ФИАН применяют фемтосекундный лазерный нагрев для контролируемых изменений в структуре дефектов алмаза, а команда МФТИ моделирует поведение материала на атомарном уровне, прогнозируя сценарии перестройки. Такой подход может значительно ускорить разработку и адаптацию алмазов под нужды квантовых и вычислительных технологий.

Поддержанное Российским научным фондом, это исследование может кардинально повлиять на будущее таких отраслей, как телекоммуникации, медицина, бытовая электроника и ИТ.

Уточнения

Алма́з (от пратюрк. almaz, букв. «неподдающийся», через араб. ألماس‎ [’almās] и в др.-греч. ἀδάμας «несокрушимый») — минерал, кубическая аллотропная форма углерода.

