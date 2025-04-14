Арктическая зима на грани исчезновения: новые данные учёных РАН

Исследователи из Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН представили результаты масштабного анализа, охватывающего 60 лет климатических наблюдений в российской Арктике. Согласно их выводам, зимний период в регионе существенно сократился, причём этот процесс происходит неравномерно по территории.
Как сообщает портал Наука.РФ, анализ включал данные 620 метеостанций, собранные в период с 1958 по 2023 годы. Учёные построили карты-схемы с интерполяционными поверхностями, позволяющие визуализировать изменения границ зимы. Ключевым критерием выступала среднесуточная температура воздуха — по ней определяются границы климатических сезонов.
Основные выводы исследования:
Эти выводы подтверждают, что Арктика — один из главных индикаторов глобального потепления. Работа выполнена в рамках гранта РНФ, посвящённого исследованию атмосферного переноса загрязняющих веществ и его влияния на экосистемы Арктики.
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