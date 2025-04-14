Арктическая зима на грани исчезновения: новые данные учёных РАН

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН представили результаты масштабного анализа, охватывающего 60 лет климатических наблюдений в российской Арктике. Согласно их выводам, зимний период в регионе существенно сократился, причём этот процесс происходит неравномерно по территории.

Фото: unsplash.com by Anders Jildén, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Арктика

Как сообщает портал Наука.РФ, анализ включал данные 620 метеостанций, собранные в период с 1958 по 2023 годы. Учёные построили карты-схемы с интерполяционными поверхностями, позволяющие визуализировать изменения границ зимы. Ключевым критерием выступала среднесуточная температура воздуха — по ней определяются границы климатических сезонов.

Основные выводы исследования:

Зима короче, чем раньше.

В прибрежных районах арктических морей зима заканчивается раньше обычного.

В европейской части российской Арктики начало зимы сдвинулось на более поздние сроки — исключение составляет Чукотский автономный округ.

Темпы климатических изменений в Арктике существенно выше, чем в других регионах планеты.

Эти выводы подтверждают, что Арктика — один из главных индикаторов глобального потепления. Работа выполнена в рамках гранта РНФ, посвящённого исследованию атмосферного переноса загрязняющих веществ и его влияния на экосистемы Арктики.