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Секрет стройности: почему углеводы важнее калорий — новые данные

1:29
Наука

Новое исследование Университета Суррея доказывает: умеренное сокращение углеводов в рационе может быть столь же эффективно для метаболического здоровья, как и периодическое голодание. Учёные провели эксперимент с участием людей с избыточным весом и ожирением в возрасте от 20 до 65 лет.

Интервальное голодание
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Интервальное голодание

Участники соблюдали одну из трёх диет:

  • Стандартную с привычным соотношением макроэлементов.
  • Низкоуглеводную с обычной калорийностью.
  • Низкоуглеводную с жёстким ограничением калорий.

Результаты оказались поразительно схожими для обеих низкоуглеводных диет. Независимо от уровня калорий, у всех участников наблюдалось:

Снижение уровня триглицеридов — важного маркера сердечно-сосудистого риска.
Улучшение усвоения жиров и переход организма на активное сжигание жиров в течение дня.

Повышенное чувство сытости, несмотря на начальный голод при смене диеты.
Кроме того, даже при отсутствии существенного сокращения калорий, снижение углеводов способствовало улучшению метаболических показателей. Это делает такую диету более доступной и устойчивой для повседневной жизни по сравнению с интервальным голоданием.

Исследование подчеркивает: гибкий контроль углеводов — эффективный инструмент в борьбе с диабетом 2 типа, ожирением и болезнями сердца.

Уточнения

Кетогенная диета кетодиета (англ. Ketogenic diet) — низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков. Изначально применялась при лечении эпилепсии у детей путём повышения уровня кетоновых тел в крови.

Жиры́ также триглицери́ды, триацилглицериды — органические вещества, продукты этерификации карбоновых кислот и трёхатомного спирта глицерина.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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