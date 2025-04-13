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Рыбный бэдтрип: нароктики угрожают популяции лосося

3:03
Наука

Международная группа ученых провела крупнейшее на сегодняшний день исследование влияния фармацевтических препаратов на поведение и миграцию атлантического лосося.

Лосось
Фото: commons.wikimedia.org by Hans-Petter Fjeld, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Лосось

Результаты исследования, проведенного Шведским университетом сельскохозяйственных наук, показали, что клобазам, часто обнаруживаемый в окружающей среде препарат, назначаемый при нарушениях сна, повышает успешность миграции молоди лосося из рек в море.

Ученые обнаружили, что клобазам сокращает время, необходимое молоди лосося для преодоления гидроэлектростанций на пути миграции, что обычно является препятствием для успешной миграции. Доктор Маркус Микеланджели из Австралийского института рек при Университете Гриффита отметил, что загрязнение окружающей среды фармацевтическими препаратами представляет растущую угрозу для дикой природы и экосистем по всему миру.

По его словам, в водных путях по всему миру было обнаружено более 900 различных фармацевтических веществ, и психоактивные вещества, такие как антидепрессанты и обезболивающие препараты, могут существенно влиять на работу мозга и поведение диких животных. Доктор Микеланджели подчеркнул, что исследование, проведенное в реальных условиях, отличается от предыдущих работ, которые проводились в контролируемых лабораторных условиях.

Исследование показало, что клобазам изменяет стайное поведение лосося, что может быть причиной наблюдаемых изменений в миграции в дикой природе. Хотя увеличение успешности миграции лосося, подвергшегося воздействию клобазама, может показаться положительным эффектом, доктор Микеланджели отметил, что любое изменение естественного поведения и экологии вида может иметь более широкие негативные последствия.

Исследовательская группа использовала инновационные фармацевтические имплантаты и передатчики для отслеживания животных, чтобы изучить влияние клобазама и трамадола на поведение и миграцию молоди атлантического лосося в шведской реке Даль.

Доктор Микеланджели отметил, что прогнозирование всех масштабов этих воздействий остается сложной задачей, особенно при рассмотрении реалистичных сценариев воздействия, при которых воздействию подвергаются целые экосистемы.

Сокращение численности атлантического лосося связано с чрезмерным выловом, потерей среды обитания и фрагментацией, и исследование показывает, что загрязнение фармацевтическими препаратами также может влиять на ключевые этапы жизненного цикла мигрирующих рыб. Однако доктор Микеланджели отметил, что современные методы очистки сточных вод становятся всё более эффективными в борьбе с загрязнением фармацевтическими препаратами, и существует потенциал в области "зелёной" химии для разработки препаратов, которые быстрее распадаются или становятся менее вредными после использования.

Уточнения

Атлантический лосось или озёрный лосось, или сёмга — вид лососёвых рыб из рода лососей.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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