Ртутное море на заднем дворе: как человечество убивает пингвинов

5:05 Your browser does not support the audio element. Наука

В 1962 году книга Рэйчел Карсон "Безмолвная весна" стала тревожным сигналом для всего мира.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Tavoromann by Tavo Romann, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ртуть

Автор предостерегала об опасности пестицида ДДТ для окружающей среды, особенно для птиц, таких как белоголовый орлан. Именно угроза вымирания этих видов побудила общественность к активным действиям и пересмотру использования токсичных веществ.

Шесть десятилетий спустя учёные из Университета Рутгерса (США) обратили внимание на другую проблему — глобальное загрязнение ртутью. Проводя параллели с ситуацией, описанной Карсон, они изучают влияние этого тяжёлого металла на морских птиц. Их объект исследования — пингвины, обитающие в труднодоступных уголках Антарктического полуострова. Исследователи считают, что, как и в случае с орланами, эти птицы могут служить своеобразными "часовыми" состояния окружающей среды.

Профессор Джон Рейнфельдер, один из авторов исследования, отметил, что ситуация с ртутью напоминает историю с ДДТ. Он объяснил, что в 60-х годах пестицид обнаруживали в отдалённых районах, где его даже не применяли. Сейчас аналогичная картина наблюдается с ртутью: несмотря на отсутствие промышленных источников загрязнения рядом с Южным океаном, токсичное вещество всё чаще фиксируется в организмах животных, в том числе у пингвинов. Это происходит из-за переноса ртути на большие расстояния через атмосферу.

Ртуть представляет собой мощный нейротоксин, который накапливается в пищевых цепях — как в морских, так и в сухопутных. Особенно уязвимы животные, питающиеся рыбой. Постоянное воздействие даже небольших доз может нарушать репродуктивные функции и вызывать неврологические расстройства. А в больших количествах ртуть смертельна.

Чтобы оценить степень загрязнения и установить базовый уровень содержания ртути у антарктических пингвинов, исследователи проанализировали перья трёх видов: Адели, антарктического и папуанского. Материалы были собраны ещё в 2010–2011 годах во время размножения птиц на острове Анверс, но из-за ограничений по биобезопасности образцы долго не удавалось доставить в США для анализа.

Кроме содержания ртути, учёные изучили соотношение изотопов углерода-13 и азота-15 в образцах. Эти показатели помогают определить, где именно кормились птицы и какое место они занимают в пищевой цепочке. Также было проанализировано распределение размеров антарктического криля — основного источника пищи для многих пингвинов.

Результаты исследования показали, что у пингвинов Адели и папуанских уровень ртути оказался одним из самых низких среди всех видов, обитающих в Южном океане. В то же время у антарктических пингвинов показатели были значительно выше.

Как объяснил ведущий автор работы, Филип Зонтаг, это может быть связано с их миграционными маршрутами — зимой они перемещаются в более северные широты, где уровень загрязнения выше. Анализ углерода-13 подтвердил, что именно место кормления, а не положение в пищевой цепи, сильнее всего влияет на концентрацию ртути в организме этих птиц.

Рейнфельдер подчеркнул, что подобные исследования крайне важны для понимания глобального распространения загрязнения и его воздействия на морскую экосистему. Он отметил, что данные позволяют не только отслеживать уровень ртути, но и глубже понять экологию пингвинов, включая особенности их миграций и питания.

За последние десятилетия структура источников ртутного загрязнения изменилась. Если раньше основным источником были выбросы угольных электростанций, то в последние годы заметную долю составляют артельные золотодобывающие предприятия в развивающихся странах. Там ртуть активно используется для извлечения золота, что приводит к выбросу в атмосферу более тысячи тонн токсичных паров ежегодно.

Международные усилия по снижению загрязнения ртутью, в том числе Минаматская конвенция 2013 года, подписанная 140 странами, уже приносят плоды. По данным исследования Массачусетского технологического института, с 2005 по 2020 год концентрация ртути в атмосфере снизилась примерно на 10%, чему способствовало закрытие ряда угольных ТЭС.

Однако проблема остаётся актуальной. Как отметил Рейнфельдер, научное сообщество продолжает отслеживать уровень ртути в морской пище, и главный вопрос сейчас — удастся ли добиться ощутимого снижения её содержания в рыбе, которую употребляют как люди, так и животные.

Уточнения

Ртуть — элемент шестого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 80, относящийся к подгруппе цинка, 12-й группе (по устаревшей классификации — побочной подгруппе II группы).

