Ртутное море на заднем дворе: как человечество убивает пингвинов

В 1962 году книга Рэйчел Карсон "Безмолвная весна" стала тревожным сигналом для всего мира.
Автор предостерегала об опасности пестицида ДДТ для окружающей среды, особенно для птиц, таких как белоголовый орлан. Именно угроза вымирания этих видов побудила общественность к активным действиям и пересмотру использования токсичных веществ.
Шесть десятилетий спустя учёные из Университета Рутгерса (США) обратили внимание на другую проблему — глобальное загрязнение ртутью. Проводя параллели с ситуацией, описанной Карсон, они изучают влияние этого тяжёлого металла на морских птиц. Их объект исследования — пингвины, обитающие в труднодоступных уголках Антарктического полуострова. Исследователи считают, что, как и в случае с орланами, эти птицы могут служить своеобразными "часовыми" состояния окружающей среды.
Профессор Джон Рейнфельдер, один из авторов исследования, отметил, что ситуация с ртутью напоминает историю с ДДТ. Он объяснил, что в 60-х годах пестицид обнаруживали в отдалённых районах, где его даже не применяли. Сейчас аналогичная картина наблюдается с ртутью: несмотря на отсутствие промышленных источников загрязнения рядом с Южным океаном, токсичное вещество всё чаще фиксируется в организмах животных, в том числе у пингвинов. Это происходит из-за переноса ртути на большие расстояния через атмосферу.
Ртуть представляет собой мощный нейротоксин, который накапливается в пищевых цепях — как в морских, так и в сухопутных. Особенно уязвимы животные, питающиеся рыбой. Постоянное воздействие даже небольших доз может нарушать репродуктивные функции и вызывать неврологические расстройства. А в больших количествах ртуть смертельна.
Чтобы оценить степень загрязнения и установить базовый уровень содержания ртути у антарктических пингвинов, исследователи проанализировали перья трёх видов: Адели, антарктического и папуанского. Материалы были собраны ещё в 2010–2011 годах во время размножения птиц на острове Анверс, но из-за ограничений по биобезопасности образцы долго не удавалось доставить в США для анализа.
Кроме содержания ртути, учёные изучили соотношение изотопов углерода-13 и азота-15 в образцах. Эти показатели помогают определить, где именно кормились птицы и какое место они занимают в пищевой цепочке. Также было проанализировано распределение размеров антарктического криля — основного источника пищи для многих пингвинов.
Результаты исследования показали, что у пингвинов Адели и папуанских уровень ртути оказался одним из самых низких среди всех видов, обитающих в Южном океане. В то же время у антарктических пингвинов показатели были значительно выше.
Как объяснил ведущий автор работы, Филип Зонтаг, это может быть связано с их миграционными маршрутами — зимой они перемещаются в более северные широты, где уровень загрязнения выше. Анализ углерода-13 подтвердил, что именно место кормления, а не положение в пищевой цепи, сильнее всего влияет на концентрацию ртути в организме этих птиц.
Рейнфельдер подчеркнул, что подобные исследования крайне важны для понимания глобального распространения загрязнения и его воздействия на морскую экосистему. Он отметил, что данные позволяют не только отслеживать уровень ртути, но и глубже понять экологию пингвинов, включая особенности их миграций и питания.
За последние десятилетия структура источников ртутного загрязнения изменилась. Если раньше основным источником были выбросы угольных электростанций, то в последние годы заметную долю составляют артельные золотодобывающие предприятия в развивающихся странах. Там ртуть активно используется для извлечения золота, что приводит к выбросу в атмосферу более тысячи тонн токсичных паров ежегодно.
Международные усилия по снижению загрязнения ртутью, в том числе Минаматская конвенция 2013 года, подписанная 140 странами, уже приносят плоды. По данным исследования Массачусетского технологического института, с 2005 по 2020 год концентрация ртути в атмосфере снизилась примерно на 10%, чему способствовало закрытие ряда угольных ТЭС.
Однако проблема остаётся актуальной. Как отметил Рейнфельдер, научное сообщество продолжает отслеживать уровень ртути в морской пище, и главный вопрос сейчас — удастся ли добиться ощутимого снижения её содержания в рыбе, которую употребляют как люди, так и животные.
Ртуть — элемент шестого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 80, относящийся к подгруппе цинка, 12-й группе (по устаревшей классификации — побочной подгруппе II группы).
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