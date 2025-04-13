Забыть болезнь Альцейгемера: новейший метод лечения

4:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Университета штата Орегон разработали инновационный подход, позволяющий противовоспалительным медикаментам преодолевать барьер между кровеносной системой и мозгом.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Биохакинг

Этот прорыв может стать основой для создания новых терапевтических стратегий в борьбе с такими серьёзными заболеваниями, как деменция, связанная с болезнью Альцгеймера, рассеянный склероз, нейродегенеративные нарушения, включая болезнь Паркинсона, а также истощение организма, вызванное онкологическими заболеваниями.

Для доставки лекарств исследователи использовали специально созданные наночастицы — микроскопические элементы размером менее 100 нанометров. Эти полимерные носители, оснащённые двумя пептидными группами, были протестированы на животных моделях. В ходе экспериментов на мышах наночастицы успешно достигли целевой области мозга — гипоталамуса — и обеспечили доставку препарата, подавляющего активность белка, ответственного за воспалительные процессы.

Профессор фармацевтического колледжа университета Олег Таратула отметил, что данное исследование представляет собой важный шаг вперёд в области медицины. Результаты работы были представлены в научном журнале Advanced Healthcare Materials.

Гипоталамус — это небольшая, но крайне значимая структура мозга, расположенная ниже таламуса и над стволовой частью. Он выполняет важнейшие функции, поддерживая внутреннюю стабильность организма. Среди его задач — контроль температуры тела, регуляция сна, управление гормональной системой, а также влияние на эмоции, чувство голода и потребность в жидкости.

Особое внимание в исследовании было уделено гипоталамусу в контексте кахексии — опасного состояния, сопровождающегося потерей массы тела, которое часто встречается у пациентов с онкологическими заболеваниями, такими как рак яичников, желудка, лёгких или поджелудочной железы. Это состояние также может развиваться при хронических патологиях, включая почечную недостаточность, муковисцидоз, воспалительные заболевания кишечника, ревматоидный артрит и ВИЧ-инфекцию.

Кахексия у онкологических больных приводит к потере не только жировой ткани, но и мышечной массы, даже при сохранении нормального питания. Этот синдром поражает до 80% пациентов с запущенными стадиями рака и становится причиной смерти примерно в 30% случаев.

Олег Таратула пояснил, что воспалительные процессы в гипоталамусе нарушают механизмы контроля аппетита и обмена веществ, что ухудшает качество жизни пациентов, снижает их способность переносить лечение и уменьшает шансы на выживание.

Одной из главных трудностей в доставке противовоспалительных средств, включая ингибиторы белка IRAK4, в гипоталамус является барьер между кровью и мозгом, известный как гематоэнцефалический барьер (ГЭБ).

Этот защитный механизм, состоящий из плотно соединённых клеток, выстилающих сосуды мозга, регулирует поступление веществ из крови в мозг. Он пропускает жизненно важные элементы, такие как кислород и глюкоза, но блокирует вредные агенты, включая токсины и патогены, защищая мозг от повреждений. Однако этот же барьер часто препятствует проникновению лекарственных средств.

Ещё одной сложностью, по словам Таратулы, является необходимость точечного воздействия на активированные клетки микроглии внутри гипоталамуса, которые играют важную роль в развитии воспаления.

Разработанные наноносители обладают уникальной способностью двойного действия: они не только преодолевают ГЭБ, но и, попадая в микроглию, высвобождают препарат под влиянием повышенного уровня глутатиона внутри клеток. Исследователи впервые показали, что такие носители способны эффективно доставлять ингибитор IRAK4 в гипоталамус мышей, страдающих от кахексии, вызванной раком.

В ходе экспериментов было зафиксировано значительное снижение маркеров воспаления в гипоталамусе. Кроме того, использование наноносителей привело к увеличению потребления пищи на 94%, а также способствовало сохранению массы тела и мышечной ткани у животных. Таратула подчеркнул, что значимость открытия выходит далеко за пределы лечения кахексии.

По его мнению, способность нанотехнологий доставлять препараты через ГЭБ и воздействовать на микроглию открывает перспективы для разработки новых методов лечения неврологических расстройств, связанных с воспалением мозга, таких как болезнь Альцгеймера и рассеянный склероз.

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).

