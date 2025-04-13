Звук спасения: вас больше не будет укачивать, благодарите ученых

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Учёные из Высшей медицинской школы Университета Нагоя, возглавляемые Такуми Кагавой и Масаси Като, представили новую технологию, способную снизить проявления укачивания.

Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шум в ушах и голове

Они разработали устройство, которое воздействует на внутреннее ухо с помощью звуковых волн определённой частоты. Как показали эксперименты, даже однократное кратковременное использование этой технологии значительно уменьшает такие неприятные симптомы, как головокружение и тошнота, особенно у людей, читающих или работающих в транспорте.

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Environmental Health and Preventive Medicine и указывают на то, что новый подход может стать простым и безопасным средством борьбы с укачиванием. В ходе испытаний применялась технология под названием "звуковая специя ® " — так исследователи обозначили уникальный вид звуковой стимуляции.

Такуми Кагава отметил, что даже короткое воздействие этим звуком помогает облегчить симптомы дискомфорта, не вызывая побочных эффектов. Он также подчеркнул, что уровень звука соответствует привычному фоновому шуму, что делает метод не только эффективным, но и безопасным для повседневного применения.

Это открытие дополняет растущее количество научных данных о влиянии звука на внутреннее ухо и его роль в равновесии. Учёные предполагают, что стимуляция отолитовых органов — структур, отвечающих за восприятие гравитации и ускорения — может активизировать вестибулярную систему. Именно эта система отвечает за ориентацию тела в пространстве и поддержание равновесия.

Масаси Като пояснил, что оптимальная частота воздействия составляет около 100 герц. По его словам, такие вибрации воздействуют на чувствительные рецепторы внутреннего уха, улучшая работу вестибулярного аппарата и снижая восприимчивость к укачиванию.

Для проверки эффективности технологии команда провела серию экспериментов с участием добровольцев. Участники сначала подвергались воздействию уникального звука, а затем — моделированию укачивания с помощью качелей, автомобильных поездок или симуляторов движения. Исследователи оценивали реакцию организма через контроль позы, данные электрокардиограммы и опросники, отражающие субъективные ощущения испытуемых.

Результаты показали, что после звуковой стимуляции участники чувствовали себя лучше: реже жаловались на тошноту и головокружение, а также демонстрировали улучшение показателей симпатической нервной системы. Учёные объяснили это тем, что при укачивании симпатическая регуляция часто нарушается, и звуковое воздействие помогает восстановить её баланс.

Кроме того, исследователи уверены, что риски для здоровья при использовании технологии минимальны. Как отметил Кагава, уровень воздействия значительно ниже допустимых по санитарным нормам, а значит, метод может применяться без вреда для организма.

На фоне полученных данных команда планирует продолжить разработку устройства и адаптировать его для использования в различных транспортных ситуациях — от автомобильных поездок до авиаперелётов и морских путешествий. Исследование открывает путь к появлению практичного средства, которое может облегчить жизнь миллионам людей, страдающим от укачивания.

Уточнения

Морска́я боле́знь — ощущение тошноты из-за монотонных колебаний (впервые люди столкнулись с этим феноменом при морских путешествиях, откуда и название).

