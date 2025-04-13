Загадка Майа: что скрывает загадочный алтарь в Гватемале

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Всего в нескольких шагах от центра Тикаля — величественного города цивилизации майя, процветавшего около 2400 лет назад на территории современной Гватемалы — международная группа исследователей, включающая ученых из Университета Брауна, обнаружила погребенный под землей алтарь.

Фото: Openverse by Tracy Uselton, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Руины майя в Тулуме

Эта находка может пролить свет на загадочный период серьезных потрясений в истории древнего мира.

Обнаруженный алтарь был создан примерно в конце IV века нашей эры. Его украшают четыре расписные панели, выполненные в красном, черном и желтом цветах. На них изображена фигура человека в головном уборе из перьев, по бокам от которого расположены щиты или церемониальные регалии.

У этого персонажа миндалевидные глаза, характерная переносица и двойные мочки ушей. Его облик имеет поразительное сходство с другими изображениями божества, известного в центральной Мексике под именем "Бог Бури".

В исследовании, опубликованном 8 апреля в журнале "Antiquity", ученые из Университета Брауна совместно с коллегами из США и Гватемалы утверждают, что расписанный алтарь не является работой художника майя. Вместо этого они полагают, что он был создан высококвалифицированным мастером, получившим образование и навыки в Теотиуакане — могущественном древнем государстве, столица которого располагалась примерно в тысяче километрах к западу, неподалеку от современного Мехико.

Профессор социальных наук, антропологии, истории искусства и архитектуры в Университете Брауна, соавтор статьи Стивен Хьюстон, отметил, что становится все более очевидным, что этот период был необычным временем потрясений в Тикале. Он добавил, что алтарь подтверждает прибытие влиятельных правителей из Теотиуакана в Тикаль и создание ими копий ритуальных сооружений, существовавших в их родном городе. По его словам, это свидетельствует о глубоком следе, оставленном Теотиуаканом.

Еще до обнаружения алтаря Хьюстон и его коллеги знали, что майя взаимодействовали с Теотиуаканом на протяжении веков, прежде чем их отношения стали значительно более тесными и интенсивными.

Тикаль был основан примерно в 850 году до нашей эры и на протяжении нескольких поколений оставался относительно небольшим городом с ограниченным влиянием. Примерно к 100 году нашей эры он превратился в мощное династическое царство. По словам археологов, имеются свидетельства того, что примерно два столетия спустя Тикаль и гораздо более могущественный Теотиуакан начали регулярно взаимодействовать.

Как пояснил Хьюстон, то, что изначально казалось обычными торговыми связями, быстро переросло в нечто более напряженное и спорное. Хьюстон образно выразился, что Тикаль как будто "раздразнил зверя", привлекая излишнее внимание Теотиуакана. Он указал на то, что именно с этого момента в регион начали прибывать "иностранцы".

Стивен Хьюстон рассказал, что на протяжении нескольких десятилетий ученые собирали все больше данных, указывающих на не самый дружественный характер этих отношений. Исследования, начатые в 1960-х годах, принесли находку поврежденного каменного монумента с хорошо сохранившимся текстом, который в общих чертах описывал произошедший конфликт.

Хьюстон рассказал, что благодаря тексту на камне ученые узнали, что примерно в 378 году н. э. Теотиуакан "обезглавил" королевство, по сути свергнув местного правителя и установив на престол своего ставленника, которого он назвал "марионеточным королем", полезным инструментом для Теотиуакана.

Спустя десятилетия, используя технологию лазерного сканирования (LiDAR), ученые из Университета Брауна и их коллеги обнаружили недалеко от центра Тикаля уменьшенную копию цитадели Теотиуакана, погребенную под структурами, которые ранее считались естественными холмами. Это открытие позволило предположить, что в годы, предшествовавшие разрушению, Теотиуакан, вероятно, уже осуществлял контроль над городом майя.

Соавтор исследования Эндрю Шерер, профессор антропологии, археологии и истории древнего мира в Университете Брауна и директор Института археологии и истории древнего мира имени Юковского, отметил, что алтарь был создан примерно в период государственного переворота.

Он добавил, что искусно расписанный снаружи алтарь не является единственным свидетельством сильного влияния со стороны Теотиуакана; внутри сооружения археологи обнаружили захоронение ребенка в сидячем положении, что было нетипично для Тикаля, но распространено в Теотиуакане. Также было найдено захоронение взрослого с наконечником дротика из зеленого обсидиана. Шерер уточнил, что материал и форма этого наконечника характерны именно для Теотиуакана.

Факт того, что алтарь и прилегающая территория были впоследствии засыпаны, по мнению Шерера, подтверждает гипотезу исследовательской группы о том, что присутствие Теотиуакана навсегда изменило и даже наложило "шрам" на Тикаль.

Шерер пояснил, что обычно майя практиковали захоронение старых построек с последующим возведением новых поверх них. Однако в данном случае, по его словам, алтарь и прилегающие сооружения были просто засыпаны и оставлены, несмотря на то, что спустя столетия это место представляло бы собой ценную территорию. Он предположил, что майя относились к нему как к своего рода мемориалу или даже "радиоактивной зоне", что, вероятно, свидетельствует о сложных и противоречивых чувствах, которые они питали к Теотиуакану.

Несмотря на потрясение от переворота, это событие парадоксальным образом способствовало дальнейшему усилению Тикаля. В течение следующих нескольких столетий царство достигло новых высот, став почти непобедимой династией, прежде чем, подобно остальному миру майя, прийти в упадок около 900 года нашей эры.

Стивен Хьюстон также заметил, что у потомков майя, возможно, существовала своего рода ностальгия по эпохе расцвета Теотиуакана и его растущего интереса к цивилизации майя. Он описал это как нечто "возвышенное", на что они оглядывались почти с тоской. Даже в период упадка, по его словам, они продолжали воспринимать местную политику через призму этого контакта с центральной Мексикой.

По мере изучения все новых деталей непростой истории взаимоотношений Теотиуакана и Тикаля, Хьюстона и Шерера, по их собственным словам, поражает, насколько знакомо звучит эта история: могущественная империя обнаруживает богатый регион и решает завладеть его ресурсами.

Хьюстон провел параллель, отметив, что всем известна судьба цивилизации ацтеков после прибытия испанцев. Он заявил, что их находки подтверждают универсальность подобных историй.

По его мнению, правители центральной Мексики вторглись в мир майя, потому что видели в нем источник невероятного богатства: редких перьев тропических птиц, нефрита и шоколада. Для Теотиуакана, как образно выразился Хьюстон, это была "земля молока и меда".

Уточнения

Гватема́ла — государство в Центральной Америке. Граничит с Сальвадором на юго-западе, Гондурасом на юге, Белизом на северо-востоке и Мексикой на севере.

