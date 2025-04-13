Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет стройности: этот совет подходит всем
Закон разрешает игнорировать разметку в одном важном случае
Пропал запал? Как вернуть тягу к спорту, если ты давно всё бросил
Жимолость, ирга и не только: урожайные кусты для ленивых грядок
Мыльная троица против грязи: как сода, уксус и вода спасают кроссовки лучше химчистки
Киев с опаской ждёт очередных телефонных переговоров Путина и Трампа
Невидимый двойник: ИИ снимет копию вашего мозга и вот, как он будет использоваться
Возвращение Apple на российский рынок не за горами? Компания рассматривает параллельный импорт
Натали Портман или Кира Найтли? Новый тренд свёл всех с ума

Загадка Майа: что скрывает загадочный алтарь в Гватемале

7:51
Наука

Всего в нескольких шагах от центра Тикаля — величественного города цивилизации майя, процветавшего около 2400 лет назад на территории современной Гватемалы — международная группа исследователей, включающая ученых из Университета Брауна, обнаружила погребенный под землей алтарь.

Руины майя в Тулуме
Фото: Openverse by Tracy Uselton, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Руины майя в Тулуме

Эта находка может пролить свет на загадочный период серьезных потрясений в истории древнего мира.

Обнаруженный алтарь был создан примерно в конце IV века нашей эры. Его украшают четыре расписные панели, выполненные в красном, черном и желтом цветах. На них изображена фигура человека в головном уборе из перьев, по бокам от которого расположены щиты или церемониальные регалии.

У этого персонажа миндалевидные глаза, характерная переносица и двойные мочки ушей. Его облик имеет поразительное сходство с другими изображениями божества, известного в центральной Мексике под именем "Бог Бури".

В исследовании, опубликованном 8 апреля в журнале "Antiquity", ученые из Университета Брауна совместно с коллегами из США и Гватемалы утверждают, что расписанный алтарь не является работой художника майя. Вместо этого они полагают, что он был создан высококвалифицированным мастером, получившим образование и навыки в Теотиуакане — могущественном древнем государстве, столица которого располагалась примерно в тысяче километрах к западу, неподалеку от современного Мехико.

Профессор социальных наук, антропологии, истории искусства и архитектуры в Университете Брауна, соавтор статьи Стивен Хьюстон, отметил, что становится все более очевидным, что этот период был необычным временем потрясений в Тикале. Он добавил, что алтарь подтверждает прибытие влиятельных правителей из Теотиуакана в Тикаль и создание ими копий ритуальных сооружений, существовавших в их родном городе. По его словам, это свидетельствует о глубоком следе, оставленном Теотиуаканом.

Еще до обнаружения алтаря Хьюстон и его коллеги знали, что майя взаимодействовали с Теотиуаканом на протяжении веков, прежде чем их отношения стали значительно более тесными и интенсивными.

Тикаль был основан примерно в 850 году до нашей эры и на протяжении нескольких поколений оставался относительно небольшим городом с ограниченным влиянием. Примерно к 100 году нашей эры он превратился в мощное династическое царство. По словам археологов, имеются свидетельства того, что примерно два столетия спустя Тикаль и гораздо более могущественный Теотиуакан начали регулярно взаимодействовать.

Как пояснил Хьюстон, то, что изначально казалось обычными торговыми связями, быстро переросло в нечто более напряженное и спорное. Хьюстон образно выразился, что Тикаль как будто "раздразнил зверя", привлекая излишнее внимание Теотиуакана. Он указал на то, что именно с этого момента в регион начали прибывать "иностранцы".

Стивен Хьюстон рассказал, что на протяжении нескольких десятилетий ученые собирали все больше данных, указывающих на не самый дружественный характер этих отношений. Исследования, начатые в 1960-х годах, принесли находку поврежденного каменного монумента с хорошо сохранившимся текстом, который в общих чертах описывал произошедший конфликт.

Хьюстон рассказал, что благодаря тексту на камне ученые узнали, что примерно в 378 году н. э. Теотиуакан "обезглавил" королевство, по сути свергнув местного правителя и установив на престол своего ставленника, которого он назвал "марионеточным королем", полезным инструментом для Теотиуакана.

Спустя десятилетия, используя технологию лазерного сканирования (LiDAR), ученые из Университета Брауна и их коллеги обнаружили недалеко от центра Тикаля уменьшенную копию цитадели Теотиуакана, погребенную под структурами, которые ранее считались естественными холмами. Это открытие позволило предположить, что в годы, предшествовавшие разрушению, Теотиуакан, вероятно, уже осуществлял контроль над городом майя.

Соавтор исследования Эндрю Шерер, профессор антропологии, археологии и истории древнего мира в Университете Брауна и директор Института археологии и истории древнего мира имени Юковского, отметил, что алтарь был создан примерно в период государственного переворота.

Он добавил, что искусно расписанный снаружи алтарь не является единственным свидетельством сильного влияния со стороны Теотиуакана; внутри сооружения археологи обнаружили захоронение ребенка в сидячем положении, что было нетипично для Тикаля, но распространено в Теотиуакане. Также было найдено захоронение взрослого с наконечником дротика из зеленого обсидиана. Шерер уточнил, что материал и форма этого наконечника характерны именно для Теотиуакана.

Факт того, что алтарь и прилегающая территория были впоследствии засыпаны, по мнению Шерера, подтверждает гипотезу исследовательской группы о том, что присутствие Теотиуакана навсегда изменило и даже наложило "шрам" на Тикаль.

Шерер пояснил, что обычно майя практиковали захоронение старых построек с последующим возведением новых поверх них. Однако в данном случае, по его словам, алтарь и прилегающие сооружения были просто засыпаны и оставлены, несмотря на то, что спустя столетия это место представляло бы собой ценную территорию. Он предположил, что майя относились к нему как к своего рода мемориалу или даже "радиоактивной зоне", что, вероятно, свидетельствует о сложных и противоречивых чувствах, которые они питали к Теотиуакану.

Несмотря на потрясение от переворота, это событие парадоксальным образом способствовало дальнейшему усилению Тикаля. В течение следующих нескольких столетий царство достигло новых высот, став почти непобедимой династией, прежде чем, подобно остальному миру майя, прийти в упадок около 900 года нашей эры.

Стивен Хьюстон также заметил, что у потомков майя, возможно, существовала своего рода ностальгия по эпохе расцвета Теотиуакана и его растущего интереса к цивилизации майя. Он описал это как нечто "возвышенное", на что они оглядывались почти с тоской. Даже в период упадка, по его словам, они продолжали воспринимать местную политику через призму этого контакта с центральной Мексикой.

По мере изучения все новых деталей непростой истории взаимоотношений Теотиуакана и Тикаля, Хьюстона и Шерера, по их собственным словам, поражает, насколько знакомо звучит эта история: могущественная империя обнаруживает богатый регион и решает завладеть его ресурсами.

Хьюстон провел параллель, отметив, что всем известна судьба цивилизации ацтеков после прибытия испанцев. Он заявил, что их находки подтверждают универсальность подобных историй.

По его мнению, правители центральной Мексики вторглись в мир майя, потому что видели в нем источник невероятного богатства: редких перьев тропических птиц, нефрита и шоколада. Для Теотиуакана, как образно выразился Хьюстон, это была "земля молока и меда".

Уточнения

Гватема́ла — государство в Центральной Америке. Граничит с Сальвадором на юго-западе, Гондурасом на юге, Белизом на северо-востоке и Мексикой на севере. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
10 лет без еды — и всё ещё жив: кто это существо и в чём его секрет
Домашние животные
10 лет без еды — и всё ещё жив: кто это существо и в чём его секрет Аудио 
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Авто
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели Аудио 
Оно росло внутри горы веками — и теперь начало менять окружающий мир
Наука и техника
Оно росло внутри горы веками — и теперь начало менять окружающий мир Аудио 
Популярное
Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов

Некоторые автомобили сотрудники ДПС почти не останавливают. Рассказываем, какие машины считаются «невидимыми» для дорожной полиции — и почему.

Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Найдено самое большое месторождение железной руды? Сколько это стоит
Прощай, спокойный отпуск: пассажиров с чемоданами этих 3 цветов ждут неприятности в аэропорту
Суперджет SJ-100 поднялся ближе к звёздам, на максимальную высоту — 12200 метров Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Франция нашла своё космическое сокровище: вес поражает
Разовый эпизод: Лолита Милявская поставила точку в истории с шоу Суперстар! на НТВ
Сделайте эти пять процедур весной — и летом не узнаете себя в зеркале
Сделайте эти пять процедур весной — и летом не узнаете себя в зеркале
Последние материалы
Не тяните кошку на руки: как она показывает привязанность
Техника, которая станет вашей кожей: увлажняющий сэндвич и его секреты
Как йога помогает забыть о боли: 6 поз, которые стоит освоить
Майские выходные можно продлить — вот как взять отпуск с умом
Эти сорта ирисов украсят сад и не требуют лишнего ухода
Самый нежный пасхальный кулич делают с творогом — и вот почему
От какао-ферм до стартапов: Ильеус показал, как прошлое и будущее сливаются в идеальное место для жизни
Мягкое на ощупь — грязнее унитаза: правда о вашей ванной, которая пугает
Что происходит с организмом в дни геомагнитной активности
Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.