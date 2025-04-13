Тактильное будущее: ощути прикосновения, находясь в далеке от близкого

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Современные технологии тактильной обратной связи, как правило, ограничиваются довольно простыми вибрациями, несмотря на то, что человеческая кожа оснащена множеством миниатюрных датчиков, способных воспринимать давление, различные виды вибрации, растяжение и множество других сложных ощущений.

Фото: unsplash.com by Henrique Félix, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Девушки гуляют по городу

Теперь инженеры из Северо-Западного университета (Northwestern University) представили инновационную технологию, которая позволяет генерировать точные движения, имитирующие все эти многогранные тактильные ощущения.

Исследование, описывающее эту разработку, было опубликовано 28 марта в престижном научном журнале Science.

Созданное устройство является компактным, легким и функционирует по беспроводной связи. Размещаясь на коже, оно способно воздействовать на нее в любом направлении, что позволяет воспроизводить самые разные ощущения, включая вибрацию, растяжение, давление, скольжение и даже скручивание. Технология также дает возможность комбинировать различные типы ощущений и регулировать скорость воздействия, делая имитацию более тонкой и реалистичной.

Питается устройство от небольшой перезаряжаемой батареи и использует Bluetooth для беспроводного подключения к другим системам, таким как гарнитуры виртуальной реальности или смартфоны. Благодаря своим небольшим размерам и эффективности, актуатор (исполнительный механизм) может быть размещен практически на любом участке тела, использоваться в составе массивов из нескольких элементов или интегрирован в современную носимую электронику.

Исследователи полагают, что в будущем их разработка сможет значительно улучшить виртуальные впечатления, помочь слабовидящим людям лучше ориентироваться в окружающем пространстве, позволит ощущать различные текстуры товаров на плоских экранах при совершении онлайн-покупок, обеспечит реалистичную тактильную обратную связь во время дистанционных медицинских осмотров и даже даст возможность людям с нарушениями слуха "чувствовать" музыку через прикосновение.

В последние годы технологии визуализации и звука достигли впечатляющих успехов, обеспечивая беспрецедентное погружение благодаря высококачественным дисплеям, системам объемного звука и полностью иммерсивным VR-гарнитурам. Однако технологии тактильной обратной связи оставались относительно неразвитыми, предлагая в основном только вибрацию.

Этот разрыв во многом связан с чрезвычайной сложностью человеческого осязания. Оно задействует множество типов механорецепторов, каждый со своими характеристиками чувствительности и реакции, расположенных на разной глубине под поверхностью кожи.

Стимуляция этих рецепторов отправляет сигналы в мозг, которые интерпретируются как прикосновение. Воспроизведение этой сложности и нюансов требует точного контроля над типом, интенсивностью и динамикой воздействия на кожную поверхность — задача, которая долгое время оставалась нерешенной.

Профессор Дж. Эдвард Колгейт из Северо-Западного университета, являющийся одним из пионеров в области тактильных технологий и соавтором исследования, отметил, что одной из причин отставания тактильных технологий от видео- и аудиотехнологий с точки зрения насыщенности и реализма является сложная механика деформации кожи. Он пояснил, что кожу можно не только вдавливать, но и растягивать в стороны, причем растяжение может происходить медленно или быстро, следуя сложным траекториям на поверхности, например, ладони.

Руководитель разработки устройства, профессор Джон А. Роджерс из Северо-Западного университета, отметил, что практически все существующие тактильные датчики лишь касаются кожи, тогда как она восприимчива к гораздо более сложным ощущениям. По его словам, команда стремилась создать устройство, которое могло бы воздействовать на кожу в любом направлении — не просто касаться, но толкать, скручивать и скользить. Он добавил, что им удалось разработать миниатюрный датчик, способный толкать кожу в любом направлении и в любой комбинации направлений, обеспечивая полный контроль над сложными тактильными ощущениями в программируемом режиме.

Для имитации такой сложности инженеры Северо-Западного университета разработали первый актуатор с так называемой "полной свободой движения" (Full Freedom of Motion, FOM). Это означает, что актуатор не ограничен каким-либо одним типом или узким набором движений, а может перемещаться и прикладывать усилия во всех направлениях вдоль поверхности кожи. Эти динамические силы способны задействовать все механорецепторы кожи, как по отдельности, так и в сочетании.

Профессор Колгейт, профессор машиностроения, охарактеризовал это как значительный шаг вперед на пути к управлению сложным механизмом осязания. Он подчеркнул, что актуатор FOM является первым компактным тактильным устройством, способным вдавливать или растягивать кожу, работать медленно или быстро, и может использоваться в массивах для создания широкого спектра тактильных ощущений.

Само устройство, размером всего несколько миллиметров, состоит из миниатюрного магнита и набора проволочных катушек, расположенных особым образом, напоминающим гнездо. Когда через катушки пропускается электрический ток, они создают магнитное поле. Взаимодействие этого поля с магнитом генерирует силу, достаточную для перемещения, толкания, вытягивания или поворота магнита. Объединяя несколько таких актуаторов, можно воспроизводить ощущения, подобные щипанию, растягиванию, сжатию или постукиванию.

Профессор Юнганг Хуанг, руководивший теоретическими аспектами работы, подчеркнул, что достижение одновременно компактных размеров и высокой выходной мощности является крайне важным. По его словам, команда разработала вычислительные и аналитические модели для определения оптимальных конструкций, чтобы гарантировать максимальную силу в каждом режиме воздействия при минимизации нежелательных сил или крутящих моментов.

С обратной стороны устройства интегрирован акселерометр, который позволяет определять его ориентацию в пространстве. Благодаря этой информации система может предоставлять тактильную обратную связь с учетом контекста пользователя. Например, если актуатор находится на руке, акселерометр может определить, повернута ли ладонь вверх или вниз. Датчик также отслеживает движение самого актуатора, предоставляя данные о его скорости, ускорении и вращении.

Профессор Роджерс отметил, что эта функция отслеживания движения особенно полезна при перемещении по виртуальному пространству или прикосновении к различным текстурам на плоском экране. Он привел пример: если провести пальцем по шелку, он будет скользить быстрее, чем по вельвету или мешковине. Возможность имитировать такие ощущения может быть ценной, например, при выборе и покупке одежды или тканей онлайн.

Помимо воспроизведения повседневных тактильных ощущений, новая платформа способна передавать информацию через кожу. Изменяя частоту, интенсивность и ритм тактильной обратной связи, исследователи, например, успешно преобразовали звук музыки в физическое прикосновение. Они также смогли передавать информацию о тональности, просто меняя направление вибраций, что позволяло пользователям различать различные инструменты.

Профессор Роджерс заключил, что им удалось проанализировать все характеристики музыки и трансформировать их в тактильные ощущения, не потеряв при этом тонкую информацию, связанную с конкретными инструментами. По его мнению, это лишь один из примеров того, как осязание может дополнять другие сенсорные ощущения. Исследователи уверены, что их система способна помочь еще сильнее сократить разрыв между цифровым и физическим мирами, делая цифровое взаимодействие более естественным и увлекательным благодаря возможности ощущать реальное прикосновение.

Полное название научного исследования: "Приводы с полной свободой движения как усовершенствованные тактильные интерфейсы".

Уточнения

Тактильная коммуникация — это форма коммуникации путем физического контакта с другим человеком (напр., рукопожатие, похлопывание по плечу или спине).

