Россияне увидят Микролуние: когда можно наблюдать уникальное явление

0:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Жители России 13 апреля смогут увидеть Микролуние. Это момент, когда Луна достигнет наиболее удаленной точки от нашей планеты.

Фото: 500px.com by Tyto Albatraoz, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Луна

При этом Луна станет полной. Земля и спутник будут находиться на расстоянии 406 295 км. Совпадение двух этих фаз бывает довольно редко.

Интересно, что полнолуние мистическим образом влияет на психику. По статистике большинство из почти тысячи самоубийств были совершены во время этой фазы Луны.

Эксперты считают, что во всем виноват призрачный свет, лившийся с неба, пишет KP. RU.

Уточнения

Суперлу́ние — явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли.

