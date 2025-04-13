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Ящик пандоры: человечество полностью исследовало ДНК приматов

2:59
Наука

Благодаря усилиям международной команды ученых, в составе которой было 160 специалистов, включая итальянских исследователей из Университета Бари, расшифрована полная генетическая карта приматов.

ДНК
Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ДНК

Этот прорыв стал возможен благодаря применению новейших технологий, позволивших детально изучить геномы шимпанзе, бонобо, горилл, орангутанов и сиамангов. В результате, в генетическом коде этих видов больше не осталось неизученных областей, что открывает новые перспективы для понимания эволюции и взаимосвязей между человеком и другими приматами.

Результаты этого масштабного исследования были опубликованы в журнале Nature. Руководил работой Донг Ан Ю из департамента геномных наук медицинской школы Вашингтонского университета в Сиэтле. Уникальность этого достижения заключается в том, что впервые удалось прочитать геномы человекообразных обезьян целиком, без пробелов и ошибок, благодаря высокоточной технологии.

Марио Вентура, сотрудник Университета "Альдо Моро" в Бари и один из авторов статьи, подчеркнул, что полученные данные открывают совершенно новые горизонты для понимания эволюции приматов и человека на беспрецедентном уровне детализации. Он также отметил, что наличие полных геномов позволяет исследовать ранее недоступные области ДНК, включая сложные, повторяющиеся участки, которые играют важную роль в регуляторных процессах, развитии мозга и иммунных реакциях.

Вентура заявил, что созданная база данных станет ценным ресурсом на десятилетия вперед, предоставив широкие возможности для изучения генетических заболеваний, функционирования иммунной системы и глубинных механизмов мозга.

В ходе исследования ученым удалось идентифицировать более 3000 новых участков ДНК, которые быстро развивались в человеческой линии. Многие из этих участков связаны с генами, отвечающими за сложные функции, такие как развитие мозга и вокализация.

Кроме того, были обнаружены тысячи ранее неизвестных генов, также вовлеченных в эволюцию мозга. На основе полученных данных ученые смогли установить, что эволюционные пути человека и шимпанзе разошлись примерно 5,5-6,3 миллиона лет назад.

Таким образом, это исследование не только расширило наши знания о геноме приматов, но и предоставило инструменты для будущих исследований генетических и иммунных заболеваний, а также эволюционных механизмов, связанных с человеческим мозгом и речью. Авторы работы уверены, что созданная ими геномная основа станет фундаментальным ресурсом, который революционизирует наше понимание эволюции.

Уточнения

Прима́ты  — отряд плацентарных млекопитающих, включающий, в частности, обезьян и полуобезьян. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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