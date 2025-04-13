Ящик пандоры: человечество полностью исследовало ДНК приматов

Благодаря усилиям международной команды ученых, в составе которой было 160 специалистов, включая итальянских исследователей из Университета Бари, расшифрована полная генетическая карта приматов.
Этот прорыв стал возможен благодаря применению новейших технологий, позволивших детально изучить геномы шимпанзе, бонобо, горилл, орангутанов и сиамангов. В результате, в генетическом коде этих видов больше не осталось неизученных областей, что открывает новые перспективы для понимания эволюции и взаимосвязей между человеком и другими приматами.
Результаты этого масштабного исследования были опубликованы в журнале Nature. Руководил работой Донг Ан Ю из департамента геномных наук медицинской школы Вашингтонского университета в Сиэтле. Уникальность этого достижения заключается в том, что впервые удалось прочитать геномы человекообразных обезьян целиком, без пробелов и ошибок, благодаря высокоточной технологии.
Марио Вентура, сотрудник Университета "Альдо Моро" в Бари и один из авторов статьи, подчеркнул, что полученные данные открывают совершенно новые горизонты для понимания эволюции приматов и человека на беспрецедентном уровне детализации. Он также отметил, что наличие полных геномов позволяет исследовать ранее недоступные области ДНК, включая сложные, повторяющиеся участки, которые играют важную роль в регуляторных процессах, развитии мозга и иммунных реакциях.
Вентура заявил, что созданная база данных станет ценным ресурсом на десятилетия вперед, предоставив широкие возможности для изучения генетических заболеваний, функционирования иммунной системы и глубинных механизмов мозга.
В ходе исследования ученым удалось идентифицировать более 3000 новых участков ДНК, которые быстро развивались в человеческой линии. Многие из этих участков связаны с генами, отвечающими за сложные функции, такие как развитие мозга и вокализация.
Кроме того, были обнаружены тысячи ранее неизвестных генов, также вовлеченных в эволюцию мозга. На основе полученных данных ученые смогли установить, что эволюционные пути человека и шимпанзе разошлись примерно 5,5-6,3 миллиона лет назад.
Таким образом, это исследование не только расширило наши знания о геноме приматов, но и предоставило инструменты для будущих исследований генетических и иммунных заболеваний, а также эволюционных механизмов, связанных с человеческим мозгом и речью. Авторы работы уверены, что созданная ими геномная основа станет фундаментальным ресурсом, который революционизирует наше понимание эволюции.
Прима́ты — отряд плацентарных млекопитающих, включающий, в частности, обезьян и полуобезьян.
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