Он проникнет в вашу жизнь без спроса: как миру навязывают нам ИИ

3:17 Your browser does not support the audio element. Наука

В последнее время многие пользователи мобильных сервисов от Meta* заметили появление новой интеграции — искусственного интеллекта Meta AI*.

Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Искусственный интеллект

Компания приступила к постепенному внедрению своего ИИ-помощника в предложения для стран Евросоюза начиная с 19 марта, и его доступность медленно распространяется по всему континенту, затрагивая различные мобильные платформы.

Так, в Чехии он появился в приложении Messenger, тогда как в Великобритании был интегрирован в WhatsApp. Однако, общая для всех продуктов Meta с новым ИИ-сервисом особенность заключается в отсутствии возможности его деактивировать.

Эта ситуация вызвала беспокойство, на которое обратила внимание депутат Европарламента от Словакии, Вероника Цифрова Острихонева. Она выразила категорическое несогласие с невозможностью отключения Meta AI*, заявив, что такой подход поднимает вопросы пользовательского контроля и цифровой безопасности. В связи с этим, а также по обращениям нескольких пользователей, которые выразили ей свои опасения относительно безопасности ИИ от Meta*, депутат направила официальную жалобу в Европейскую комиссию, запросив оценку соответствия данной практики правилам Евросоюза.

Стоит отметить, что запуск Meta AI* в Европе произошел несколько позже, чем планировалось. По информации компании, это было связано с необходимостью доработки функций и условий использования, чтобы они в полной мере соответствовали европейским законодательным нормам.

Тем не менее, некоторые возможности, присутствующие в других регионах, пока отсутствуют в текущей европейской версии инструмента. К ним относится, например, "память" для более персонализированных ответов или функция генерации изображений по текстовому описанию. Поддержка русского языка на данный момент официально не заявлена, хотя пользователи отмечают, что иногда помощник способен генерировать полноценные ответы даже на чешском, несмотря на свои внутренние сообщения о неполной языковой поддержке.

На критику относительно невозможности отключения ИИ, представители Meta отвечают, что это необязательная функция, и пользователям не требуется ее использовать. Однако, многих раздражает постоянное присутствие визуальных элементов, таких как отличительный синий значок. К тому же, до конца неясны точные ограничения и возможности Meta AI.* Ранее Meta* делала заявления о некоторых аспектах работы своего ИИ, например, уточняя, что контент, генерируемый помощником, не передается через личные сообщения пользователей напрямую.

Если подозрения подтвердятся и Meta* не добавит в свои мобильные продукты опцию для деактивации функции Meta AI*, весьма вероятно, что Европейская комиссия продолжит пристально следить за этой ситуацией и предпримет соответствующие меры для защиты прав пользователей и соблюдения регуляций на территории ЕС.

— Meta* и ее продукты (Facebook, Instagram) запрещены на территории Российской Федерации

Уточнения

Игровой искусственный интеллект — набор программных методик, которые используются в компьютерных играх для создания иллюзии интеллекта в поведении персонажей, управляемых компьютером.

