Неожиданная Европа: какая сила изменила ландшафт огромного континента

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Масштабные выбросы углекислого газа, накопившиеся за последние полтора столетия, оказали глубокое воздействие на состояние нашей планеты.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Карта

Особенно остро последствия этих изменений климата ощущаются в Центральной Европе. По прогнозам, уже в ближайшие годы средняя глобальная температура превысит пороговое значение в полтора градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня.

Это приведет к усилению таких экстремальных явлений, как участившиеся и более интенсивные волны жары и периоды засухи. При этом важно помнить, что окружающие нас ландшафты формировались под влиянием деятельности человека на протяжении многих веков.

Дьердь Креэль-Дули, руководитель научного центра экологических исследований ХУН-РЕН и глава экспериментальной группы растительно-экологических исследований, высказал мнение о необходимости рассматривать текущую ситуацию как своего рода адаптационные проблемы.

Он подчеркнул важность размышлений о том, что можно предпринять для поддержки различных экосистем, чтобы они могли, если не полностью, то хотя бы в определенной степени противостоять изменениям климата или адаптироваться к ним, избегая резкого разрушения. Это заявление было сделано в первом выпуске нового подкаста.

Одной из инициатив, посвященных обсуждению актуальных экологических проблем, стала серия еженедельных подкастов "Qubits under six", запущенная Фондом свободы прессы Воеводины совместно с венгерским подкастом Qubits. В выпусках серии затрагиваются такие темы, как актуальные проблемы сельского хозяйства и вопросы загрязнения рек. Обсуждения ведутся на трех языках: венгерском, сербском и английском.

Реализация этой серии подкастов является частью более широкого совместного проекта и осуществляется при поддержке Европейской комиссии в рамках программы "Креативная Европа".

С предыдущими выпусками подкастов можно ознакомиться на соответствующих платформах. Отдельно упоминается подкаст "Mar de Rabia" ("Море ярости"), который был удостоен награды за лучшую постановку на премии Global Podcast Awards.

Уточнения

Центральная Европа — условная часть Европы, которую указывают между Западной и Восточной. Вопрос о её границах остаётся дискуссионным.

