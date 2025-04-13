Неожиданная Европа: какая сила изменила ландшафт огромного континента

Масштабные выбросы углекислого газа, накопившиеся за последние полтора столетия, оказали глубокое воздействие на состояние нашей планеты.
Особенно остро последствия этих изменений климата ощущаются в Центральной Европе. По прогнозам, уже в ближайшие годы средняя глобальная температура превысит пороговое значение в полтора градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня.
Это приведет к усилению таких экстремальных явлений, как участившиеся и более интенсивные волны жары и периоды засухи. При этом важно помнить, что окружающие нас ландшафты формировались под влиянием деятельности человека на протяжении многих веков.
Дьердь Креэль-Дули, руководитель научного центра экологических исследований ХУН-РЕН и глава экспериментальной группы растительно-экологических исследований, высказал мнение о необходимости рассматривать текущую ситуацию как своего рода адаптационные проблемы.
Он подчеркнул важность размышлений о том, что можно предпринять для поддержки различных экосистем, чтобы они могли, если не полностью, то хотя бы в определенной степени противостоять изменениям климата или адаптироваться к ним, избегая резкого разрушения. Это заявление было сделано в первом выпуске нового подкаста.
Одной из инициатив, посвященных обсуждению актуальных экологических проблем, стала серия еженедельных подкастов "Qubits under six", запущенная Фондом свободы прессы Воеводины совместно с венгерским подкастом Qubits. В выпусках серии затрагиваются такие темы, как актуальные проблемы сельского хозяйства и вопросы загрязнения рек. Обсуждения ведутся на трех языках: венгерском, сербском и английском.
Реализация этой серии подкастов является частью более широкого совместного проекта и осуществляется при поддержке Европейской комиссии в рамках программы "Креативная Европа".
С предыдущими выпусками подкастов можно ознакомиться на соответствующих платформах. Отдельно упоминается подкаст "Mar de Rabia" ("Море ярости"), который был удостоен награды за лучшую постановку на премии Global Podcast Awards.
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