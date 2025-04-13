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Ваш телефон не будет прежним: Google меняет Android в неожиданном аспекте

2:12
Наука

Google активно работает над улучшением пользовательского опыта и защитой от нежелательного контента.

Мобильный телефон
Фото: Infobae is licensed under public domain
Мобильный телефон

Вслед за усовершенствованиями в Gmail, направленными на борьбу со спамом и сокращением потока нежелательных электронных писем, компания распространяет свои усилия на приложение "Сообщения", которое является стандартным клиентом для SMS на большинстве Android-смартфонов.

Недавно обнаруженная новая возможность в приложении для SMS призвана упростить процесс отписки от автоматических рассылок. Как выяснил журналист Мишаал Рахман с ресурса Android Authority, данная функция проявляется в виде специальной строки в конце автоматизированных сообщений, например, от мобильных операторов, сервисов доставки еды или финансовых организаций. Эта строка предлагает пользователю легко запросить прекращение получения таких сообщений.

При активации этой опции появляется небольшое диалоговое окно, запрашивающее причину отказа от подписки на сообщения от данного отправителя. После подтверждения (например, нажатием кнопки "Отписаться" или аналогичной) система информирует, что Google уведомит отправителя о вашем желании прекратить получение сообщений. Пользователю также предлагается выбрать одну из пяти предложенных причин для отказа от дальнейших автоматических рассылок.

Если же пользователь вдруг передумает и захочет возобновить получение автоматических SMS от конкретного сервиса, предусмотрена обратная возможность. В правом нижнем углу последнего полученного нежелательного сообщения появится опция или кнопка для повторной подписки на рассылку.

На данный момент новая возможность находится на стадии тестирования в ряде стран, включая США, Великобританию, Бразилию, Францию, Германию, Индию, Мексику и Испанию. Ожидается, что после завершения отладки разработчики из Google сделают эту функцию доступной для всех пользователей Android-смартфонов по всему миру в будущих обновлениях приложения "Сообщения".

Уточнения

Android — операционная система для смартфонов, планшетов, электронных книг, цифровых проигрывателей, наручных часов, фитнес-браслетов, игровых приставок, ноутбуков, нетбуков, смартбуков.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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