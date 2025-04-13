Восстановления тела: человечество продолжает двигаться к избавлению от биологической оболочки

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Наука

МАИ разработал первый в РФ ревизионный эндопротез тазобедренного сустава отечественного производства.

Скорая помощь
Фото: mos.ru by Юлия Иванко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Скорая помощь

Московский авиационный институт (МАИ) совместно с АО "ЦИТО" (Центр инновационных технологий в ортопедии) Госкорпорации "Ростех" разработали первый в России ревизионный эндопротез тазобедренного и коленного суставов полностью отечественного производства.

Разработка велась в рамках реализации национального проекта "Наука и университеты". Массовое производство данных имплантатов поможет повысить доступность операций по эндопротезированию, что улучшит качество жизни пациентов всех возрастов. Министр торговли и промышленности РФ Антон Алиханов уже дал высокую оценку разработке.

Проект под названием "Создание высокотехнологичного производства эндопротезов для ревизионной артропластики из сплава на основе титана с повышенными характеристиками биосовместимости, износостойкости и бактериостатичности олигодинамического действия" стартовал в апреле 2022 года при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Его главной целью было создание серийного производства отечественных эндопротезов тазобедренного и коленного суставов с повышенными функциональными характеристиками для ревизионной артропластики. Предполагалось, что они полностью импортозаместят аналогичные дорогостоящие и не всегда высококачественные зарубежные изделия.

Работу над проектом в МАИ вели сотрудники кафедры 1102 "Материаловедение и технология обработки материалов". В качестве руководителя проекта выступила доктор технических наук, профессор Светлана Скворцова. Маёвские эксперты сконструировали эндопротезы для ревизионной артропластики крупных суставов из титанового сплава, а также разработали наукоёмкие технологии их производства и обработки, благодаря которым станет возможным достижение конкурентных преимуществ перед зарубежными аналогами по важнейшим функциональным характеристикам.

В числе главных преимуществ разработки: абсолютная гипоаллергенность материалов за счёт использования в конструкциях эндопротезов исключительно титановых сплавов, а также высокая износостойкость компонентов эндопротезов из титановых сплавов в узлах движения — пара трения "титановый сплав — сверхвысокомолекулярный полиэтилен" — и в парах трения с цементной мантией, что исключает развитие металлоза. Кроме того, эндопротезы маёвского производства оказывают антимикробное воздействие на организм за счёт создания на них бактериостатических поверхностей олигодинамического пролонгированного действия (риск развития инфекций при имплантации снижен в два раза).

Также они отличаются улучшенным механическим поведением биотехнической системы за счёт изготовления их компонентов из титанового сплава, характеризующихся низким модулем упругости (110 ГПа), более приближенным к модулям упругости костной ткани. Помимо прочего, маёвские эндопротезы легче аналогов, а их конструкции — стабильнее, чего удалось добиться за за счёт использования только титанового сплава.

Пациентам с такими эндопротезами будет можно проходить МРТ-диагностику и иные сложные медицинские процедуры, что запрещено при использовании изделий из нержавеющей стали и кобальтовых сплавов — они не обладают парамагнетизмом, который характерен для титанового сплава.

— Внедрение разработанных в проекте эндопротезов в медицинскую практику позволит значительно повысить отдаленную результативность операций эндопротезирования, в два раза сократить частоту инфекционных осложнений, обеспечить доступность пациентов, обладающих гиперчувствительностью к тяжелым металлам, к высокотехнологичному оперативному лечению суставов, существенно сократить затраты на лечение и социальную реабилитацию больных. В настоящее время на базе АО "ЦИТО" организовано серийное производство указанных имплантантов, — отметила руководитель проекта Светлана Скворцова.

Уточнения

Моско́вский авиацио́нный институ́т - российское высшее учебное заведение, одно из ведущих в сфере авиации и космонавтики, расположенное в Москве.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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