От Сибири до тропиков: как древние люди бросили вызов экстремальным температурам — новые данные

2:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Уникальную окаменелость обнаружили рыбаки в Тайваньском проливе острова Пэнху.

Фото: greekreporter.com by Adam Fagen, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ Древний человек

Как оказалось, челюсть-находка принадлежала мужчине с массивными коренными зубами и крепким строением челюсти, жившему как минимум 10 тысяч лет назад.

"Мы переходим от одного зуба или костного фрагмента к более полной картине", — отметил профессор Энрико Каппеллини из Копенгагенского университета, один из авторов исследования.

Он напомнил, что ранее найденная челюсть денисовца на Тибете уже дала первые ключи к реконструкции их внешности, а новая находка значительно дополняет эту мозаику, подтверждая характерные черты — крупную челюсть и массивные зубы.

"Теперь мы имеем более четкое представление. Конечно, нам бы хотелось найти череп и остальной скелет, но это уже серьезный шаг вперед", — поделился профессор.

Возраст окаменелости относят к одному из двух ледниковых периодов, когда пролив Пэнху мог быть сушей — от 10 000 до 70 000 лет назад или даже между 130 000 и 190 000 лет назад.

Хотя исследователям не удалось извлечь ДНК из образца, им удалось секвенировать белки, что позволило с уверенностью отнести челюсть к денисовцам, вымершей ветви рода Homo, которая сосуществовала и скрещивалась как с неандертальцами, так и с нашими предками.

Первые следы денисовцев были обнаружены в сибирской пещере Денисова — всего лишь фрагмент пальца и несколько зубов. Позже другие находки доказали, что эти древние люди могли выживать в экстремальных условиях, например, на суровом Тибетском плато с температурами до -30°C. А вот в Юго-Восточной Азии они, вероятно, обитали в более теплых и влажных лесах — бок о бок с буйволами.

"Это совершенно разные климатические пояса — от ледяной Сибири до тропиков. Мы пока не можем судить об их уровне интеллекта, но ясно одно: они были крайне адаптивными и приспособленными к самым разным условиям", — отметил Каппеллини.

Профессор Крис Стрингер из Музея естественной истории в Лондоне, не участвовавший в исследовании, считает, что эта находка также усиливает гипотезу о связи денисовцев с видом Homo longi — так называемым "человеком-драконом", чей почти полный череп был найден в Харбине (Северо-Восточный Китай), передает The Guardian.

Уточнения

Тибе́т — район Центральной Азии, расположен на Тибетском нагорье.



