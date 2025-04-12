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Гидравлические лифты как спасение! Учёные описали древнюю систему возведения пирамид

1:56
Наука

Пирамиды Египта продолжают восхищать мир своими археологическими загадками.

Пирамиды
Фото: commons.wikimedia.org by Berthold Werner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пирамиды

Их сложная структура остается секретом, волнующим исследователей и инженеров на протяжении многих веков. Недавние исследования предлагают удивительные теории о том, как могли быть возведены эти величественные сооружения.

Долгое время считалось, что для перемещения и сборки огромных каменных блоков использовались пандусы и рычаги, обеспечиваемые большой командой рабочих.

Однако исследование Ксавье Ландро из Палеотехнического института CEA, опубликованное в журнале PLOS ONE, вносит новый вклад в эту область. По его гипотезе, древние египтяне могли использовать гидравлические подъемники, работающие на основе воды, для возведения ступенчатой пирамиды Джосера. Этот подход предполагает использование инновационной системы, где вода играет ключевую роль в перемещении грузов.

Гидравлическая система, обнаруженная в пирамиде Джосера, построенной примерно в 2680 году до н. э., представляет собой значительное технологическое достижение для того времени. Два колодца, встроенные в сооружение, служили каналами для подъема блоков. Вода, необходимая для этого процесса, накапливалась из Нила в специальном водохранилище, что позволяло регулировать уровень воды и сохранять осадок благодаря близлежащим очистным сооружениям.

Это открытие не только подчеркивает высокий технологический уровень древних египтян, но и стимулирует дальнейшие изыскания в области египтологии. Описание полной гидравлической системы, включая плотину, очистные сооружения и сложный лифт, предоставляет новые перспективы для изучения возможностей применения таких механизмов, передает armees.

Уточнения

Комплекс пирамид в Гизе — комплекс древних памятников на плато Гиза в пригороде Каира, современной столицы Египта. Находится на расстоянии около 8 км по направлению в центр Ливийской пустыни от старого города Гиза на реке Нил, примерно в 25 км к юго-западу от центра Каира. Принято считать, что постройки были созданы в Древнем царстве Древнего Египта во время правления IV—VI династий (XXVI—XXIII века до н. э.). Пирамида Хеопса (Хуфу) является единственным сохранившимся до наших времён памятником из семи чудес древнего мира, а также национальным достоянием Египта.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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