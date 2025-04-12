Отслеживание мифического хищника? Что скрывает 750-килограммовая белая акула в Атлантике

1:54 Your browser does not support the audio element. Наука

У восточного побережья США ученые перехватили и пометили самца акулы рекордных размеров.

Фото: flickr.com by Элиас Леви, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Большая белая акула под водой

Его длина составляет 4,2 метра, а вес — 750 кг. Это самый крупный самец, когда-либо зафиксированный в северо-западной части Атлантического океана.

"Самцы белой акулы достигают половой зрелости примерно в 26 лет и обычно достигают длины около 3,5 м, поэтому мы были в восторге от встречи с экземпляром таких внушительных размеров, примерно 4,3 м", — рассказал Харли Ньютон, главный ветеринар OCEARCH, в интервью Live Science.

Для ученых поимка и маркировка стали значимым прорывом. Взрослых больших белых акул сложно отслеживать, так как они часто находятся в глубоких водах и далеко от береговой линии.

"Сложность в изучении этих животных, вероятно, связана с их пребыванием в удаленных от берега местах, где проводятся исследования", — отметил эксперт.

Для отслеживания перемещений на спинном плавнике акулы была установлена метка SPOT. Это устройство фиксирует местоположение акулы каждый раз, когда она появляется на поверхности, а также передает данные о температуре и глубине. С момента маркировки акула уже проплыла почти 470 километров. Последний сигнал был получен 10 февраля, когда он находился у острова Мерритт недалеко от Орландо, штат Флорида.

Эти данные критически важны для защиты вида. Ученые надеются, что более глубокое изучение мест размножения, питания и маршрутов миграции поможет спасти больших белых акул, чья роль в морских экосистемах имеет фундаментальное значение, передает geo.

Уточнения

Бе́лая аку́ла или больша́я бе́лая аку́ла, или аку́ла-людое́д, или кархародо́н (лат. Carcharodon carcharias), — вид хрящевых рыб монотипического рода белых акул семейства сельдевых акул. В средствах массовой информации также известна как большая белая акула (англ. Great white shark).



