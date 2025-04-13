Писсуары XIX века: почему они до сих пор создают проблемы в общественных туалетах

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Каждый день в общественных туалетах США на полы и стены проливается до миллиона литров мочи. Это не только проблема гигиены, но и источник неприятных запахов, затрат на уборку и потенциальных бактериальных рисков. И всё это — из-за конструкций писсуаров, почти не изменившихся со времён XIX века.

Фото: commons.wikimedia by Schroupie, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ писсуары

В США сегодня насчитывается около 56 миллионов общественных туалетов, и большинство из них оснащены стандартными писсуарами, не предотвращающими разбрызгивание. Хотя некоторые заведения используют коврики, экраны или наклейки (в амстердамском аэропорту Схипхол, например, такие наклейки снижают разбрызгивание до 80%), проблема остаётся актуальной.

Учёные, опубликовавшие исследование в PNAS Nexus, подошли к задаче с научной точки зрения: они создали гидродинамическую модель потока мочи и разработали два инновационных дизайна — "Рог изобилия" и "Наутилус".

Первый показал лучший результат по снижению разбрызгивания, а второй оказался более универсальным — его легко чистить, он удобен для людей разного роста и подходит для установки в ограниченных пространствах, например, на самолётах и лодках.

Если заменить все существующие писсуары в США на новые модели, можно сократить утечку мочи на 1 миллион литров ежедневно и сэкономить до 10 миллионов литров воды в день. Это шаг не только к улучшению гигиены, но и к устойчивому будущему.

Уточнения

Писсуа́р (фр. Pissoir) — разновидность унитаза, предназначенная для мочеиспускания. Используется в мужских общественных туалетах. Изготавливается из санфаянса, реже из эмалированного металла, пластмассы, нержавеющей стали.

