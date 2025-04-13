Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Быстрые домашние пельмени, которые держат форму и тают во рту
Секрет счастливого цвета раскрыт: носите этот оттенок, чтобы притянуть удачу
Атмосфера, джаз и мидии: гастрономическая тайна в самом сердце Адирондаков
Электромобили под угрозой: пожар на крупнейшем аккумуляторном заводе
Многообразие поставщиков спасёт Германию от энергетической зависимости? Страна на распутье
Быстрое мороженое из двух ингредиентов: победит магазинное с первого укуса
Обычная дверь отнимает место — замените её этим решением
Бюджетные альтернативы удобрениям: создание здоровой почвы самостоятельно
Волосы растут как на дрожжах: это копеечное масло из аптеки — секрет роскошной шевелюры

Писсуары XIX века: почему они до сих пор создают проблемы в общественных туалетах

1:34
Наука

Каждый день в общественных туалетах США на полы и стены проливается до миллиона литров мочи. Это не только проблема гигиены, но и источник неприятных запахов, затрат на уборку и потенциальных бактериальных рисков. И всё это — из-за конструкций писсуаров, почти не изменившихся со времён XIX века.

писсуары
Фото: commons.wikimedia by Schroupie, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
писсуары

В США сегодня насчитывается около 56 миллионов общественных туалетов, и большинство из них оснащены стандартными писсуарами, не предотвращающими разбрызгивание. Хотя некоторые заведения используют коврики, экраны или наклейки (в амстердамском аэропорту Схипхол, например, такие наклейки снижают разбрызгивание до 80%), проблема остаётся актуальной.

Учёные, опубликовавшие исследование в PNAS Nexus, подошли к задаче с научной точки зрения: они создали гидродинамическую модель потока мочи и разработали два инновационных дизайна — "Рог изобилия" и "Наутилус".

Первый показал лучший результат по снижению разбрызгивания, а второй оказался более универсальным — его легко чистить, он удобен для людей разного роста и подходит для установки в ограниченных пространствах, например, на самолётах и лодках.

Если заменить все существующие писсуары в США на новые модели, можно сократить утечку мочи на 1 миллион литров ежедневно и сэкономить до 10 миллионов литров воды в день. Это шаг не только к улучшению гигиены, но и к устойчивому будущему.

Уточнения

Писсуа́р (фр. Pissoir) — разновидность унитаза, предназначенная для мочеиспускания. Используется в мужских общественных туалетах. Изготавливается из санфаянса, реже из эмалированного металла, пластмассы, нержавеющей стали.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Разовый эпизод: Лолита Милявская поставила точку в истории с шоу Суперстар! на НТВ
Российский шоу-бизнес
Разовый эпизод: Лолита Милявская поставила точку в истории с шоу Суперстар! на НТВ Аудио 
Ваш внутренний зверь: люди, рождённые в эти дни, обладают особым даром
Домашние животные
Ваш внутренний зверь: люди, рождённые в эти дни, обладают особым даром Аудио 
Найдено самое большое месторождение железной руды? Сколько это стоит
Экономика и бизнес
Найдено самое большое месторождение железной руды? Сколько это стоит Аудио 
Популярное
Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов

Некоторые автомобили сотрудники ДПС почти не останавливают. Рассказываем, какие машины считаются «невидимыми» для дорожной полиции — и почему.

Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Прощай, спокойный отпуск: пассажиров с чемоданами этих 3 цветов ждут неприятности в аэропорту
Найдено самое большое месторождение железной руды? Сколько это стоит
Кухня СССР. Оливье без колбасы — миф или трагедия? Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Франция нашла своё космическое сокровище: вес поражает
Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры
Возраст без паспорта: определяем, сколько лет вашей кошке
Возраст без паспорта: определяем, сколько лет вашей кошке
Последние материалы
Писсуары XIX века: почему они до сих пор создают проблемы в общественных туалетах
Быстрое мороженое из двух ингредиентов: победит магазинное с первого укуса
Обычная дверь отнимает место — замените её этим решением
Бюджетные альтернативы удобрениям: создание здоровой почвы самостоятельно
Волосы растут как на дрожжах: это копеечное масло из аптеки — секрет роскошной шевелюры
Полное отсутствие культуры: гнев Цыгановой настиг Пашу Техника даже после смерти
ТОП-5 обедов от бабушек СССР
Один недооценённый трюк, который спасёт ваши нервы в аэропорту
Простые идеи, которые делают ванную комнату в два раза уютнее
Как съесть бургер и пирожное без ущерба фигуре? Эта тренировка поможет отработать вкусный обед
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.