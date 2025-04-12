Забытая технология из прошлого: в Сибири нашли пояса с приваренными железками

2:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологи из Сибирского федерального университета (СФУ) сделали по-настоящему впечатляющее открытие в Красноярском крае. В могильнике Пинчуга-6, который расположен в нижнем течении реки Ангары, были обнаружены уникальные артефакты, датируемые III-IV веками нашей эры.

Фото: United States Army by Rachel Goodspeed, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Раскопки

Эти находки проливают свет на ремесленные практики древних народов Сибири и указывают на уровень технологического развития, который ранее считался невозможным для этого региона и эпохи.

По информации пресс-службы СФУ, раскопки велись учеными лаборатории археологии Енисейской Сибири. В захоронениях археологи нашли разнообразные орудия труда, выполненные из железа: ножи, тесла, скребки для обработки шкур и даже миниатюрные молотки, предположительно использовавшиеся для создания ювелирных украшений. Особый интерес вызвали кожаные пояса, украшенные железными выпуклыми нашивками, которые были не просто пришиты, а приварены.

"Фрагменты поясов с приваренными петлями на изнаночной стороне говорят о том, что древние мастера обладали базовыми навыками сварки в кузнечном горне. Для Сибири того времени это беспрецедентный случай", — отметили в СФУ.

По мнению ученых, такие ремесленные приемы могли быть заимствованы у хунну — кочевого народа, существовавшего на рубеже нашей эры в северных регионах Китая и юге Сибири. Влияние их культурных традиций отчетливо прослеживается в оформлении и технологии создания артефактов.

Но это ещё не всё. В одном из погребений нашли кузнечный лом и незаточенные заготовки ножей, а также украшения, сделанные из резцов лося и подвески из таранных костей кабарги. Всё это, как считают специалисты, является частью древнего обряда.

"Умершего мастера кремировали вместе с инструментами. Это говорит о почтении к кузнецам — их считали связанными с потусторонним миром. Предполагалось, что и после смерти они продолжат своё дело", — объясняет старший научный сотрудник лаборатории археологии Енисейской Сибири СФУ Полина Сенотрусова.

Исследования могильника начались в 2018 году и продолжаются по сей день. Археологи уверены: Пинчуга-6 ещё не раз удивит научное сообщество и поможет воссоздать образ жизни древних сибирских племён — тех, кто ковал металл и судьбу задолго до появления письменной истории региона.

Уточнения

Сиби́рь — обширный природный и исторический регион в Северной Азии, ограниченный с запада — Уральскими горами, с востока — водораздельными хребтами, разделяющими бассейны Северного Ледовитого и Тихого океанов (исторически — Тихим океаном), с севера — Северным Ледовитым океаном, с юга — государственной границей России.



Археоло́гия (др.-греч. ἀρχαῖος "древний" + λόγος "слово, учение") — историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам.

