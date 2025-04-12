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1 ТБ SSD оказался не таким новым: находка пользователя раскрывает мошеннические схемы

1:19
Наука

Недавно один из пользователей купил новый SSD жесткий диск на 1 ТБ и, к своему удивлению, обнаружил, что на нём уже было около 800 ГБ данных, в основном музыкального программного обеспечения.

Клавиатура ноутбука
Фото: pxhere.com by Неизвестный фотограф, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Клавиатура ноутбука

Это поднимает важный вопрос о рисках, связанных с покупкой IT-оборудования в Интернете, даже если оно позиционируется как новое.

Мошенники иногда продают бывшие в употреблении жесткие диски, выдавая их за новые. Они могут подделывать реестры SMART и другие данные, чтобы скрыть информацию об использовании и состоянии дисков. Это делает их трудными для отличия от настоящих новых дисков, особенно для неопытных пользователей, пишет iefimerida.

Чтобы избежать подобных неприятностей, вот несколько рекомендаций:

1. Покупайте у надежных продавцов — это поможет уменьшить риск приобретения поддельных или бывших в употреблении товаров.
2. Проверяйте отзывы и репутацию продавца — это даст тебе представление о его надёжности.
3. Проверьте товар при получении — не стесняйся убедиться, что всё соответствует описанию.
4. Форматируйте диск перед использованием — это поможет избавиться от возможных вредоносных файлов или программ.

Уточнения

Жёсткий диск также накопитель на жёстких магнитных ди́сках (НЖМД, англ. hard (magnetic) disk drive, HDD, HMDD; жарг. винчестер) — запоминающее устройство (устройство хранения информации, накопитель) произвольного доступа, основанное на принципе магнитной записи. Является основным накопителем данных в большинстве компьютеров, хотя в современных ноутбуках и неттопах, например, часто используются только SSD форм-фактора M.2 - NVMe и/или SATA M.2.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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