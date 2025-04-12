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Никогда не стираете эту вещь в машинке: она может сломать технику

0:37
Наука

Специалист по ремонту бытовой техники Скотт Флинт назвал вещь, которую точно нельзя стирать в машинке. Всего пару раз могут испортить всю систему.

Девушка в стиральной машинке
Фото: Wikipedia by Nik MacMillan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в стиральной машинке

Стирать нельзя коврики для ванной.

"Я видел много стиральных машинок с фронтальной загрузкой, которые вышли из строя из-за того, что в них стирали коврики для ванной", — цитирует специалиста "Чемпионат".

Оказывается, так происходи, из-за того что они впитывают в себя слишком много воды. Из-за высокой скорости вращения коврик может разорваться на мелкие кусочки и засорить двигатель.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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