Никогда не стираете эту вещь в машинке: она может сломать технику

0:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалист по ремонту бытовой техники Скотт Флинт назвал вещь, которую точно нельзя стирать в машинке. Всего пару раз могут испортить всю систему.

Фото: Wikipedia by Nik MacMillan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в стиральной машинке

Стирать нельзя коврики для ванной.

"Я видел много стиральных машинок с фронтальной загрузкой, которые вышли из строя из-за того, что в них стирали коврики для ванной", — цитирует специалиста "Чемпионат".

Оказывается, так происходи, из-за того что они впитывают в себя слишком много воды. Из-за высокой скорости вращения коврик может разорваться на мелкие кусочки и засорить двигатель.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

