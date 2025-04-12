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Игра в рулетку! Гавайские вулканы начали своё захватывающее извержение

1:48
Наука

Вулканы Гавайских островов Пууо и Мауналу начали извергаться.

Извержение вулкана
Фото: Wikimedia Commons by Icelandic Meteorological Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Извержение вулкана

В первые два месяца 2025 года сюда приехало больше туристов, чем в аналогичные периоды 2019-2024 годов. Ожидается, что количество посетителей возрастет в апреле во время ежегодного фестиваля "Веселый монарх". Поскольку извержения происходят нерегулярно, поездка, чтобы увидеть их, сродни игре в рулетку. 

По словам Джесики Ферракейн, представителя Национального парка "Гавайские вулканы", в воздухе царит воодушевление, и посетители спешат к смотровым площадкам. Она также отметила, что даже если извержение ослабнет, в парке ожидается высокая активность, и посетителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения и парковаться только в отведенных местах.

Сейчас в парке также ведется двухлетний строительный проект, и центр для посетителей Килауэа закрыт на ремонт. Чтобы избежать скопления людей, Ферракейн рекомендует посещать парк после 21:00 или до 5:00.

По её словам, посетителям следует избегать закрытых зон из соображений безопасности, так как высокие уровни вулканических газов и фонтаны лавы могут быть смертельно опасны. Также стоит помнить об опасности "волос Пеле" — нитей вулканического стекла. Парк закроет слишком опасные смотровые площадки, но наличие маски N95 или KN95 может быть полезным.

Ферракейн описала 17-й эпизод извержения, достигший высоты 60 метров, как захватывающее зрелище, и теперь все с нетерпением ждут следующего, пишет sfgate.

Уточнения

Гава́йи — штат США. Расположен на Гавайских островах в центральной части Тихого океана в Северном полушарии на расстоянии 3700 км от континентальной части США.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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