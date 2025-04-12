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Мозг композитора после смерти продолжает сочинять музыку: вот как это происходит

0:47
Наука

Австралийские учёные "оживили" мозг умершего четыре года назад композитора и заставили его продолжить сочинять музыку.

ученый
Фото: https://commons.wikimedia.org by cuboulder, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ученый

Мозг покойного Элвина Лусье все еще пишет музыку. Нейробиологи в лабораторных условиях вырастили "мини-мозг" покойного. Они взяли кровь, которую он сдавал за год до смерти. Из нее получили клеточный материал, который превратили в нейроны.

Далее они вырастили церебральные органоиды — упрощённую модель мозга, и подключили ее к системе из 20 латунных акустических пластин. В итоге "мозг" генерирует электрические импульсы, которые преобразуются в звук.

Музыку и "мини-мозг" композитора представили в художественной галерее Западной Австралии.

Уточнения

Австра́лия (англ. Australia, МФА: [əˈstreɪljə], от лат. austrālis — «южный»), официальная форма — Австрали́йский Сою́з, или Содру́жество Австра́лии (англ. Commonwealth of Australia, МФА: [ˈkɒm.ənˌwɛlθ əv əˈstreɪljə]) — государство в Южном полушарии, занимающее одноимённый материк, остров Тасмания и несколько других островов Индийского и Тихого океанов.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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