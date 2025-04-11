NASA серьезно намерена переработать оставленные на Луне отходы

На Луне оставлено много отходов. Агентство NASA заботит эта проблема.
Оно объявило конкурс на переработку 96 мешков с мусором, оставленным астронавтами "Аполлона" в 1969–1972 годах.
Они не забрали с собой эти отходы на Землю. NASA хочет, чтобы их превратили в воду, энергию или удобрения для будущих миссий "Артемида".
Тому, кто придумает лучший способ, заплатят $3 миллиона.
Луна́ — единственный естественный спутник Земли. Самый близкий к Солнцу спутник планеты, так как у ближайших к Солнцу планет (Меркурия и Венеры) их нет.
Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.