NASA серьезно намерена переработать оставленные на Луне отходы

0:32 Your browser does not support the audio element. Наука

На Луне оставлено много отходов. Агентство NASA заботит эта проблема.

Фото: https://www.flickr.com/photos/neutronboy/6979508046/ by https://www.flickr.com/people/34043089@N00, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Луна

Оно объявило конкурс на переработку 96 мешков с мусором, оставленным астронавтами "Аполлона" в 1969–1972 годах.

Они не забрали с собой эти отходы на Землю. NASA хочет, чтобы их превратили в воду, энергию или удобрения для будущих миссий "Артемида".

Тому, кто придумает лучший способ, заплатят $3 миллиона.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли. Самый близкий к Солнцу спутник планеты, так как у ближайших к Солнцу планет (Меркурия и Венеры) их нет.

