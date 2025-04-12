Галактика Малое Магелланово облако на грани разрушения? Как её атакует соседка

2:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Малое Магелланово облако (SMC) — небольшая галактика, которая соседствует с нашей. Новые данные указывают на то, что гравитационное притяжение соседней галактики разрушает SMC.

Фото: Веб-сайт НАСА скопление галактик

Кенго Тачихара из Нагойского университета в Японии отметил, что изначально они сомневались в своих методах анализа, но в дальнейшем результаты оказались неоспоримыми и вызвали удивление.

SMC — одна из ближайших к нашей галактик, что позволяет исследователям наблюдать за ее примерно 7000 массивными звездами, каждая из которых больше нашего Солнца более чем в восемь раз и взрывается в суперновых через несколько миллионов лет.

При наблюдении за звездами ученые заметили, что они будто разрываются под воздействием Большого Магелланова облака (LMC). Тачихара сообщил, что звезды в SMC движутся в противоположные стороны, будто вытягиваются, что подтверждает гравитационное влияние более крупной галактики. Некоторые звезды приближаются к LMC, а другие удаляются от нее, что свидетельствует о разрушительном воздействии LMC на SMC.

Также исследователи выяснили, что SMC, похоже, не вращается. Обычно молодые массивные звезды движутся вместе с газом, из которого они образовались, но звезды в SMC не показывают такого поведения. Это может свидетельствовать о том, что газ также не вращается, как ожидалось.

Данное открытие может привести к новому пониманию не только SMC, но и взаимодействия с другими галактиками, включая нашу. Дальнейшие исследования могут помочь лучше понять условия и историю ранней Вселенной, поскольку SMC обладает характеристиками, схожими с ранними галактиками.

Тачихара добавил, что мы не можем получить полное представление о нашей галактике, поэтому SMC и LMC — это единственные галактики, в которых можно подробно наблюдать движение звезд. Эта работа важна для изучения процесса формирования звезд в связи с их движением по галактике.

Исследование изложено в статье "Доказательства галактического взаимодействия в Малом Магеллановом Облаке, исследуемом кандидатами на массивные звезды, отобранными с помощью Gaia", опубликованной в журнале The Astrophysical Journal Supplement Series.

Уточнения

Гала́ктика (др.-греч. γᾰλαξίας «Млечный Путь» от др.-греч. γάλα, γάλακτος «молоко») — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет. Все объекты в составе галактики участвуют в движении относительно общего центра масс.



