22 минуты молчания: как астрономы открыли новый сигнал объекта GPM J1839-10

В 2023 году исследователи обнаружили объект под названием GPM J1839-10, который посылает импульсы радиоволны каждые 22 минуты.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Звездное пространство

Этот период необычно долгий по сравнению с другими пульсары и долгое время сигнал оставался незамеченным из-за недостатка знания о его необычном поведении.

Объект ведет себя несколько как пульсар, что озадачивает астрономов. Было выяснено, что GPM J1839-10 был замечен в 1988 году, но его необычные сигналы не были распознаны ранее. Он обнаружен во время поиска транзиентов — объектов, которые быстро меняют яркость или положение на небе. GPM J1839-10 появляется дважды за ночь наблюдений и, в отличие от пульсаров, посылает слабые сигналы, которые длительностью составляют от 30 до 300 секунд.

Пульсары — это нейтронные звезды, которые регулярно излучают электромагнитные волны, но их импульсы обычно очень быстрые — каждую секунду или несколько миллисекунд. Если пульсар вращается слишком медленно, он перестает генерировать заметные радиосигналы, что не соответствует характеристикам GPM J1839-10.

Также рассматриваются другие гипотезы, такие как магнетар — нейтронная звезда с очень сильным магнитным полем, но наблюдаемые сигналы не соответствуют высоким энергиям, ожидаемым от таких объектов. Белый карлик с мощным магнитным полем является другой альтернативой, однако астрономы не наблюдали подобных объектов, которые велись бы так.

Сообщается, что для лучшего понимания необходимо продолжать наблюдения, что представляет собой сложную задачу, требующую значительных ресурсов. Открытие GPM J1839-10 вызывает множество вопросов у астрофизиков, так как его 22-минутная периодичность остается неразъясненной в рамках существующих моделей, пересказать nauka.offnews.

Уточнения

Звезда́ — массивное самосветящееся небесное тело, состоящее из газа и плазмы, в котором происходят, происходили или будут происходить термоядерные реакции.

