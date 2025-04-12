Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мифы о больших зарплатах на Севере развеяны! Где могут похвастаться выдающимися доходами
Крошечные, но могучие: эти семена прокачивают организм изнутри
Рыжий враг отступает: это копеечное средство заставит ржавчину исчезнуть без следа
Эвакуация за 5 рублей: водителей пугает странная графа в банковских приложениях
Он мечтал о щенке и заплатил 5 миллионов — но через сутки понял, что стал жертвой обмана
Всего 50 калорий в 100 г: этот сладкий фрукт поможет похудеть без диет — раскрыт секрет стройности
Галактика Малое Магелланово облако на грани разрушения? Как её атакует соседка
Сделайте эти пять процедур весной — и летом не узнаете себя в зеркале
Собчак составила топ-3 своих любимых сериалов: лучшее, что я видела

22 минуты молчания: как астрономы открыли новый сигнал объекта GPM J1839-10

Наука

В 2023 году исследователи обнаружили объект под названием GPM J1839-10, который посылает импульсы радиоволны каждые 22 минуты.

Звездное пространство
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Звездное пространство

Этот период необычно долгий по сравнению с другими пульсары и долгое время сигнал оставался незамеченным из-за недостатка знания о его необычном поведении.

Объект ведет себя несколько как пульсар, что озадачивает астрономов. Было выяснено, что GPM J1839-10 был замечен в 1988 году, но его необычные сигналы не были распознаны ранее. Он обнаружен во время поиска транзиентов — объектов, которые быстро меняют яркость или положение на небе. GPM J1839-10 появляется дважды за ночь наблюдений и, в отличие от пульсаров, посылает слабые сигналы, которые длительностью составляют от 30 до 300 секунд.

Пульсары — это нейтронные звезды, которые регулярно излучают электромагнитные волны, но их импульсы обычно очень быстрые — каждую секунду или несколько миллисекунд. Если пульсар вращается слишком медленно, он перестает генерировать заметные радиосигналы, что не соответствует характеристикам GPM J1839-10.

Также рассматриваются другие гипотезы, такие как магнетар — нейтронная звезда с очень сильным магнитным полем, но наблюдаемые сигналы не соответствуют высоким энергиям, ожидаемым от таких объектов. Белый карлик с мощным магнитным полем является другой альтернативой, однако астрономы не наблюдали подобных объектов, которые велись бы так.

Сообщается, что для лучшего понимания необходимо продолжать наблюдения, что представляет собой сложную задачу, требующую значительных ресурсов. Открытие GPM J1839-10 вызывает множество вопросов у астрофизиков, так как его 22-минутная периодичность остается неразъясненной в рамках существующих моделей, пересказать nauka.offnews.

Уточнения

Звезда́ — массивное самосветящееся небесное тело, состоящее из газа и плазмы, в котором происходят, происходили или будут происходить термоядерные реакции.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Почему тренировки для тех, кому за 50 — это миф, и что делать вместо них
Новости спорта
Почему тренировки для тех, кому за 50 — это миф, и что делать вместо них Аудио 
Китай прорыл тоннель длиной в вечность: путь сквозь горы теперь не выдумка
Авто
Китай прорыл тоннель длиной в вечность: путь сквозь горы теперь не выдумка Аудио 
Сын художника Никаса Сафронова рассказал, как ему удалось похудеть
Шоу-бизнес
Сын художника Никаса Сафронова рассказал, как ему удалось похудеть
Популярное
Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода

Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.

Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Вот где спрятана вода на Марсе — её миллиарды тонн
Колхозник на колёсах: история легендарного грузовика ГАЗ-53 Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Есть в каждой машине, но никто не помнит, как она называется: деталь, которую не замечают
Один раз отрежь — и забудь о фене: новая прическа врывается в салоны
Проехал на красный, но по правилам: хитрая лазейка, спасающая кошелёк
Проехал на красный, но по правилам: хитрая лазейка, спасающая кошелёк
Последние материалы
Мифы о больших зарплатах на Севере развеяны! Где могут похвастаться выдающимися доходами
Крошечные, но могучие: эти семена прокачивают организм изнутри
Рыжий враг отступает: это копеечное средство заставит ржавчину исчезнуть без следа
Эвакуация за 5 рублей: водителей пугает странная графа в банковских приложениях
Он мечтал о щенке и заплатил 5 миллионов — но через сутки понял, что стал жертвой обмана
Всего 50 калорий в 100 г: этот сладкий фрукт поможет похудеть без диет — раскрыт секрет стройности
Галактика Малое Магелланово облако на грани разрушения? Как её атакует соседка
Сделайте эти пять процедур весной — и летом не узнаете себя в зеркале
Собчак составила топ-3 своих любимых сериалов: лучшее, что я видела
Маловероятно: Буцаев вынес вердикт о будущем Овечкина после рекорда — одна важная деталь всё меняет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.