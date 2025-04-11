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Эволюция на практике: как условия среды меняют ДНК паразитов Vickermania

1:38
Наука

Исследователи описали уникальные клеточные особенности микроскопического паразита, обитающего в теле мух, позволяющие ему выживать в экстремальных условиях.

Студент проводит наблюдение через микроскоп
Фото: Openverse by Vyatsu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Студент проводит наблюдение через микроскоп

Объектом исследования стали два паразита рода Vickermania. Один был недавно обнаружен в дикой природе на севере России, другой — Vickermania ingenoplastis — выращивался в лабораторных условиях более полувека. Сравнение показало кардинальные различия в их генетике и метаболизме.

"У лабораторного штамма мы зафиксировали фундаментальные изменения. Его митохондрии, клеточные "электростанции", работают противоположным привычному механизму: не производят энергию, а, наоборот, потребляют её для поддержания жизни клетки. Подобное мы не наблюдали ни у одного более сложного организма", — объясняет профессор Вячеслав Юрченко из Остравского университета.

Кроме того, у выращенного в лаборатории паразита оказалось утрачено множество фрагментов ДНК, участвующих в редактировании РНК. Профессор Юлиус Лукеш из Академии наук Чешской Республики сравнивает это с попыткой понять содержание книги, из которой вырваны целые главы.

Открытие демонстрирует, насколько быстро может изменяться генетическая информация под влиянием условий среды. Эти данные важны не только для эволюционной биологии, но и для понимания того, как клетки приспосабливаются к внешним стрессам — будь то воздействие медикаментов или изменения климата, передает moravskoslezsky. denik.

Уточнения

Паразити́зм (от др.-греч. παράσιτος — «нахлебник, сотрапезник») — один из типов сосуществования организмов. Явление, при котором два и более организма, не связанных между собой филогенетически, генетически разнородных — сосуществуют в течение продолжительного времени и при этом находятся в антагонистических отношениях (или же в односторонних симбиотических).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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