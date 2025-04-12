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Без компьютера, но с идеей — с чего начался взлёт Microsoft

1:39
Наука

Представьте, что у вас нет ни компьютера, ни готового софта, но вы уже звоните производителю и уверенно заявляете: "У нас всё готово". Именно так, с дерзкой уверенности и грандиозной идеи, начиналась история Microsoft.

Билл Гейтс
Фото: https://commons.wikimedia.org by Briansmale, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Билл Гейтс

Идея, которая изменила всё

В 1975 году Билл Гейтс и Пол Аллен загорелись одной идеей — создать интерпретатор языка BASIC для нового микрокомпьютера Altair 8800, о котором они прочитали в журнале Popular Electronics. Не имея доступа к реальному устройству, они написали код на эмуляторе, который собрал Аллен. К ним присоединился ещё один программист — Монти Дэвидофф.

Два месяца без сна

Команда буквально жила за клавиатурой — два месяца работы без сна и выходных. И результат стоил усилий: их BASIC действительно заработал на Altair.

Оптимизация памяти — главный вызов

"Мы хотели уместить BASIC в четыре килобайта, чтобы пользователям Altair осталось достаточно памяти для собственных программ. Чтобы добиться этого, я использовал всевозможные приёмы оптимизации — компактные структуры данных, эффективные алгоритмы. Это была настоящая головоломка, но невероятно увлекательная", — вспоминает Билл Гейтс

Историческая публикация

В честь 50-летия Microsoft он впервые опубликовал этот код — в виде PDF с отсканированными страницами Altair BASIC. Почти 5000 строк на 157 страницах — это не просто софт, это начало эры.

Уточнения

Оптимиза́ция (от лат. optimus - "наилучший") — процесс, имеющий целью направить развитие какого-либо объекта или метода к лучшему состоянию.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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