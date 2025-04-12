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Ноутбук вдохновлённый природой, но внутри — технология будущего

2:58
Наука

Если ноутбук — это продолжение вас самих, ваш мобильный офис, ваше лицо перед клиентами и площадка для творчества, то внешний вид и удобство устройства играют не меньшую роль, чем его "начинка". А теперь представьте себе ноутбук, который не только функционален, но и выглядит как произведение искусства.

выставка в Милане
Фото: https://commons.wikimedia.org by Bruno Cordioli, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
выставка в Милане

На Milan Design Week 2025 компания ASUS представила устройства, способные изменить наш взгляд на привычные гаджеты. Их новые ноутбуки — это не просто техника. Это дизайнерский объект, вдохновлённый природными ландшафтами, созданный из уникального материала под названием Ceraluminum.

Ceraluminum: новый материал, новые возможности

Что это такое? Это алюминий, прошедший процесс керамической обработки. Результат — на 30% легче и в три раза прочнее привычного анодированного металла. Но главное — теперь не нужно выбирать между портативностью и функциональностью. Эти ноутбуки достаточно лёгкие, чтобы брать их с собой, и достаточно толстые, чтобы уместить HDMI и другие важные порты.

При этом технология экологична: вместо кислот используется только вода и высокое напряжение. В результате — полностью перерабатываемый материал без вредных выбросов.

Искусство, которое можно потрогать

На выставке в Милане ASUS устроила не просто презентацию, а целую сенсорную инсталляцию в Galleria Meravigli. Центральным элементом стала кинетическая скульптура от Studio INI — она реагировала на движение и преобразовывала его в визуальные эффекты с помощью ИИ. Скульптура, кстати, тоже была сделана из Ceraluminum.

На стендах можно было увидеть ноутбуки с корпусами, выполненными в четырёх расцветках, вдохновлённых природой. Оттенки и текстуры создавались не красками, а точной регулировкой тока и минералов в процессе керамизации — каждый ноутбук выглядел уникально и ощущался как живая поверхность.

Пока не в продаже, но…

Главные звёзды — лимитированная серия Signature Edition Zenbook — пока не поступили в магазины. ASUS собирает обратную связь, прежде чем выпускать их в серию. Но уже сейчас можно попробовать первый ноутбук из Ceraluminum — Zenbook A14. Лёгкий, автономный (до 32 часов работы), с мощным Snapdragon X и AI-функциями — он готов бросить вызов MacBook'ам.

Что дальше

ASUS внезапно оказалась на передовой дизайна ноутбуков. Пока другие бренды делают ставку на безопасные улучшения, ASUS делает шаг в сторону настоящего переосмысления. Кто знает — быть может, именно эта компания станет новым фаворитом среди креативных профессионалов.

Уточнения

Ноутбук (англ. notebook - блокнот) — переносное портативное устройство, в корпусе которого могут быть объединены основные компоненты персонального компьютера (дисплей, клавиатура, процессор, материнская плата, видеокарта, ПЗУ, ОЗУ, аккумуляторные батареи и пр.) и/или подключены дополнительно (например, компьютерная мышь, монитор, внешние модули и периферия).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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