Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хочу оставить маму без внуков: сын Елены Яковлевой поделился своей необычной философией жизни
На приготовление — 15 минут, на комплименты — весь вечер: готовим торт без выпечки
Как распознать диабет на ранней стадии: симптомы, которые нельзя игнорировать
Зачем переснимать шедевры?: Владимир Конкин с горечью отозвался об идее ремейков классики
Автомат может быть экономичным — если соблюдать эти простые правила
Вещь, которую вы стираете, а не выбрасываете — и экономите тысячи
Из актёров в солдаты: Глеб Калюжный отправится в армию после съёмок в ДНР
Маленькие захватчики сжигают континент: Австралия не справляется с этим кошмаром
Неожиданный дефицит лимонов: как погодные сюрпризы меняют рынок

Пигмент решает всё: революция в производстве топлива

2:08
Наука

Можно ли за четверть часа получить один из ключевых компонентов синтетического топлива? Учёные из Японии утверждают, что это уже реальность. И всё благодаря краске.

Химическая лаборатория АЭС Фукусима
Фото: Flickr by IAEA Imagebank, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Химическая лаборатория АЭС Фукусима

Прорыв из мира пигментов

В поисках решений для снижения загрязнения атмосферы исследователи из университетов Тохоку и Хоккайдо, а также компании AZUL Energy, разработали способ преобразования углекислого газа в угарный газ — важнейший элемент в производстве синтетического топлива. Они не просто упростили процесс, но и сделали его молниеносным: с 24 часов до всего 15 минут.

Ключ к успеху оказался неожиданным — это обычный компонент для красок, органическое соединение под названием фталоцианин. Учёные выбрали его в разных вариантах и начали распылять на газодиффузионные электроды. На поверхности образовывались кристаллические слои, значительно ускоряющие процесс конверсии CO₂.

"Пульверизатор — и готово"

"Тема преобразования CO₂ в CO очень актуальна в контексте борьбы с климатическим кризисом. Но существующие технологии — дорогие, нестабильные и непрактичные для массового применения", — отмечает один из авторов работы Лю Тэнъи.

Решение оказалось до банальности простым: нанесение катализатора похоже на нанесение граффити. Именно это позволило сократить процесс до 15 минут. Такой подход обошёл по эффективности все известные фталоцианиновые катализаторы и даже превзошёл промышленные стандарты по скорости и стабильности реакции.

Потенциал — огромен

Дополнительные исследования на установке NanoTerasu показали: плотная кристаллизация обеспечивает эффективную передачу электронов. Это делает новый метод не только быстрым, но и энергоэффективным.

Применение дешёвых красочных пигментов, простая технология нанесения и высокая стабильность процесса открывают дорогу к масштабному производству синтетического топлива с минимальными затратами.

Уточнения

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος - жилище (дом), местопребывание и λόγος - учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Камни, дренаж и ложь: ловушка, в которую попались миллионы цветоводов
Садоводство, цветоводство
Камни, дренаж и ложь: ловушка, в которую попались миллионы цветоводов Аудио 
Почему тренировки для тех, кому за 50 — это миф, и что делать вместо них
Новости спорта
Почему тренировки для тех, кому за 50 — это миф, и что делать вместо них Аудио 
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Наука и техника
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление Аудио 
Популярное
Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода

Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.

Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Вот где спрятана вода на Марсе — её миллиарды тонн
Самолёт Ту-2000: советский проект воздушно-космического бомбардировщика Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов
Камни, дренаж и ложь: ловушка, в которую попались миллионы цветоводов
Есть в каждой машине, но никто не помнит, как она называется: деталь, которую не замечают
Есть в каждой машине, но никто не помнит, как она называется: деталь, которую не замечают
Последние материалы
ТОП-5 самых знаменитых моторов СССР
Хотите, чтобы герань стала звездой? Этот трюк с яблоками покорит вас
Уют в тарелке: самый вкусный суп из курицы и вермишели
Как 10 минут прогулки после еды могут изменить вашу жизнь — и ваш организм
Близкие исполнили странную просьбу Паши Техника: что положили ему в гроб на похоронах
Классика получит новую жизнь: Netflix обещает современную адаптацию Гордости и предубеждения
Не трите! Один жест, который обрекает ваши волосы на вечную тонкость
ТОП-5 самых вкусных пирожков из кулинарии СССР
Эти вещи спасают питомца от стресса и скуки, пока вы на работе
Секреты отдыха на юге Пелопоннеса: 5 уютных деревень, которые станут вашим раем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.