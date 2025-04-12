Пигмент решает всё: революция в производстве топлива

2:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Можно ли за четверть часа получить один из ключевых компонентов синтетического топлива? Учёные из Японии утверждают, что это уже реальность. И всё благодаря краске.

Фото: Flickr by IAEA Imagebank, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Химическая лаборатория АЭС Фукусима

Прорыв из мира пигментов

В поисках решений для снижения загрязнения атмосферы исследователи из университетов Тохоку и Хоккайдо, а также компании AZUL Energy, разработали способ преобразования углекислого газа в угарный газ — важнейший элемент в производстве синтетического топлива. Они не просто упростили процесс, но и сделали его молниеносным: с 24 часов до всего 15 минут.

Ключ к успеху оказался неожиданным — это обычный компонент для красок, органическое соединение под названием фталоцианин. Учёные выбрали его в разных вариантах и начали распылять на газодиффузионные электроды. На поверхности образовывались кристаллические слои, значительно ускоряющие процесс конверсии CO₂.

"Пульверизатор — и готово"

"Тема преобразования CO₂ в CO очень актуальна в контексте борьбы с климатическим кризисом. Но существующие технологии — дорогие, нестабильные и непрактичные для массового применения", — отмечает один из авторов работы Лю Тэнъи.

Решение оказалось до банальности простым: нанесение катализатора похоже на нанесение граффити. Именно это позволило сократить процесс до 15 минут. Такой подход обошёл по эффективности все известные фталоцианиновые катализаторы и даже превзошёл промышленные стандарты по скорости и стабильности реакции.

Потенциал — огромен

Дополнительные исследования на установке NanoTerasu показали: плотная кристаллизация обеспечивает эффективную передачу электронов. Это делает новый метод не только быстрым, но и энергоэффективным.

Применение дешёвых красочных пигментов, простая технология нанесения и высокая стабильность процесса открывают дорогу к масштабному производству синтетического топлива с минимальными затратами.

Уточнения

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος - жилище (дом), местопребывание и λόγος - учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).

