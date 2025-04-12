Подводная зебра: как океан записал историю катастроф

Оказывается, следы глобальных катастрофических изменений в магнитном поле Земли можно найти… на дне океана. И выглядят они как гигантские зебриные полосы.
Каждые 250 тысяч лет, а иногда и реже, магнитное поле планеты переворачивается. Север становится югом, а юг — севером. Этот феномен называют геомагнитной инверсией.
И хотя сегодня кажется, что всё стабильно, последний раз такая инверсия произошла около 780 тысяч лет назад. Что это значит? Возможно, новая смена полюсов ближе, чем мы думаем.
Ответ — на дне мирового океана. Там, где сходятся тектонические плиты, расположены подводные горные хребты — срединно-океанические хребты. В этих зонах расплавленная порода поднимается из глубин и, остывая, формирует новую кору океанского дна. Этот процесс известен как спрединг.
Каждый раз, когда полюса меняются местами, магнитный минерал магнетит в застывшей породе фиксируется в новом направлении. Слой за слоем, миллионы лет подряд, на дне формируются чередующиеся полосы — словно геомагнитный штрихкод. Полоса показывает период "нормального" поля, следующая — эпоху обратного.
Интересно, что эти полосы не видны невооружённым глазом. Их обнаружили с помощью магнитных сенсоров в XX веке. Учёные буксировали приборы по морскому дну и заметили симметричные узоры по обе стороны хребтов. Это открытие стало одной из главных улиц в пользу теории тектоники плит.
"Эти зебриные ленты — весомое доказательство того, что океаническое дно рождается заново в районах спрединга", — отмечают специалисты из Института океанографии Вудс-Хоул.
Благодаря этим полосам можно не только датировать участки морского дна, но и измерять скорость его распространения. А главное — следить за циклами инверсии магнитного поля.
Сегодня не все учёные согласны с тем, что новая смена полюсов произойдёт скоро. Но одно ясно точно: дно океана продолжает хранить историю нашей планеты, закодированную в черно-белых полосах.
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