Подводная зебра: как океан записал историю катастроф

2:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Оказывается, следы глобальных катастрофических изменений в магнитном поле Земли можно найти… на дне океана. И выглядят они как гигантские зебриные полосы.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Gribkov, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ магнитные поля

Каждые 250 тысяч лет, а иногда и реже, магнитное поле планеты переворачивается. Север становится югом, а юг — севером. Этот феномен называют геомагнитной инверсией.

И хотя сегодня кажется, что всё стабильно, последний раз такая инверсия произошла около 780 тысяч лет назад. Что это значит? Возможно, новая смена полюсов ближе, чем мы думаем.

Где искать доказательства

Ответ — на дне мирового океана. Там, где сходятся тектонические плиты, расположены подводные горные хребты — срединно-океанические хребты. В этих зонах расплавленная порода поднимается из глубин и, остывая, формирует новую кору океанского дна. Этот процесс известен как спрединг.

Почему дно океана похоже на зебру

Каждый раз, когда полюса меняются местами, магнитный минерал магнетит в застывшей породе фиксируется в новом направлении. Слой за слоем, миллионы лет подряд, на дне формируются чередующиеся полосы — словно геомагнитный штрихкод. Полоса показывает период "нормального" поля, следующая — эпоху обратного.

Интересно, что эти полосы не видны невооружённым глазом. Их обнаружили с помощью магнитных сенсоров в XX веке. Учёные буксировали приборы по морскому дну и заметили симметричные узоры по обе стороны хребтов. Это открытие стало одной из главных улиц в пользу теории тектоники плит.

"Эти зебриные ленты — весомое доказательство того, что океаническое дно рождается заново в районах спрединга", — отмечают специалисты из Института океанографии Вудс-Хоул.

Что мы знаем сейчас

Благодаря этим полосам можно не только датировать участки морского дна, но и измерять скорость его распространения. А главное — следить за циклами инверсии магнитного поля.

Сегодня не все учёные согласны с тем, что новая смена полюсов произойдёт скоро. Но одно ясно точно: дно океана продолжает хранить историю нашей планеты, закодированную в черно-белых полосах.

Уточнения

Геоло́гия (от др.-греч. γῆ "Земля" + λόγος "учение, наука") — совокупность наук о строении Земли (и других небесных тел), её происхождении и развитии, основанных на изучении геологических процессов, вещественного состава, структуры земной коры и литосферы всеми доступными методами с привлечением данных других наук и дисциплин.

